Бывший игрок НХЛ умер после пореза шеи коньком

Инцидент произошёл 28 октября. В один из моментов матча хоккеист "Шеффилда" настолько высоко поднял ногу, что коньком задел горло Адама Джонсона. У пострадавшего моментально пошла кровь, на помощь к нему бросились другие игроки и медики.

🔞 American Ice Hockey Player Adam Johnson Dies During Elite League Game in UK for Nottingham Panthers - After Blade Appears to Catch His Throat#hockey #icehockey #usa pic.twitter.com/jJb7lA6fIY — Action And Laughs 🚀 (@action_laugh) October 29, 2023

Джонсона срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. 29-летний хоккеист скончался от потери крови. После этой трагедии все матчи британской лиги перенесли.

Джонсон в 2018–2020 годах провел 13 матчей и забил один гол в НХЛ за "Питтсбург", в котором играет российский форвард Евгений Малкин.

Большую часть карьеры хоккеист провёл в Американской хоккейной лиге (AHL), где принял участие в 257 играх и набрал 137 (50+87) очков. Также он играл в Швеции и Германии. В Англии Джонсон выступал первый сезон.