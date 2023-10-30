Бывший игрок НХЛ умер после пореза шеи коньком

Хоккеист английского клуба "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет после того, как получил глубокий порез шеи лезвием конька в матче Британской элитной лиги (EIHL) с "Шеффилд Стилерс".
Инцидент произошёл 28 октября. В один из моментов матча хоккеист "Шеффилда" настолько высоко поднял ногу, что коньком задел горло Адама Джонсона. У пострадавшего моментально пошла кровь, на помощь к нему бросились другие игроки и медики.
🔞 American Ice Hockey Player Adam Johnson Dies During Elite League Game in UK for Nottingham Panthers - After Blade Appears to Catch His Throat#hockey #icehockey #usa pic.twitter.com/jJb7lA6fIY— Action And Laughs 🚀 (@action_laugh) October 29, 2023
Джонсона срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. 29-летний хоккеист скончался от потери крови. После этой трагедии все матчи британской лиги перенесли.
Джонсон в 2018–2020 годах провел 13 матчей и забил один гол в НХЛ за "Питтсбург", в котором играет российский форвард Евгений Малкин.
Большую часть карьеры хоккеист провёл в Американской хоккейной лиге (AHL), где принял участие в 257 играх и набрал 137 (50+87) очков. Также он играл в Швеции и Германии. В Англии Джонсон выступал первый сезон.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!