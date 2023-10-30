Месси в восьмой раз выиграл "Золотой мяч"

Вечером 30 октября в парижском театре "Шатле" прошла церемония вручения "Золотого мяча" - главной индивидуальной награды в мировом футболе.
Обладаталем "Золотого мяча" стал капитан сборной Аргентины и клуба МЛС "Интер Майами" Лионель Месси. Это 8-й и рекордный "Золотой мяч" Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Его ближайший преследователь Криштиану Роналду брал награду 5 раз.
36-летний Месси в прошлом сезоне, играя за "ПСЖ", стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Месси выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.
Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а третье место досталось французу Килиану Мбаппе из "ПСЖ".
Отметим, что португалец Криштиану Роналду впервые за 20 лет не попал в список 30 претендентов на "Золотой мяч".
Женский "Золотой мяч" выиграла 25-летняя испанская футболистка Айтана Бонмати, которая выступает за "Барселону". В прошлом сезоне полузащитница стала чемпионкой Испании, победителем Кубка страны и выиграла Лигу чемпионов. Летом же Бонмати вместе со сборной Испании стала чемпионкой мира.
Также во время церемонии раздали и другие награды. Так, например, 20-летний хавбек сборной Англии и "Реала" Джуд Беллингем стал обладателем премии Kopa Trophy, которая вручается лучшему футболисту года в возрасте до 21 года.
В прошлом сезоне Беллингем играл за дортмундскую "Боруссию". Летом он перешёл в "Реал" за 103+31 млн евро и забил 13 голов в первых 13 матчах за клуб Ла Лиги.
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал обладателем "Трофея Герда Мюллера", который вручается самому результативному футболисту года по версии журнала France Football. В сезоне-20022/23 норвежец сделал с "Манчестер Сити" требл (выиграл Лигу чемпионов, английскую Премьер-Лигу и Кубок Англии) и забил 52 гола в 53 матчах.
Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года завоевал голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. 31-летний вратарь вместе со сборной Аргентины обыграл Францию (3:3, пенальти 4:2) в финале ЧМ-2022. По ходу турнира южноамериканская команда выиграла две серии пенальти, во многом благодаря сейвам своего вратаря.
Английский "Манчестер Сити" второй раз подряд признан лучшей командой года по версии France Football. Команда Хосепа Гвардиола завоевала четыре трофея в 2023 году, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии, а также Суперкубок Европы. В финале ЛЧ-2022/23 "горожане" минимально обыграли миланский "Интер" со счётом 1:0. У женщин аналогичный приз забрала "Барселона".
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