Месси в восьмой раз выиграл "Золотой мяч"

Также во время церемонии раздали и другие награды. Так, например, 20-летний хавбек сборной Англии и "Реала" Джуд Беллингем стал обладателем премии Kopa Trophy, которая вручается лучшему футболисту года в возрасте до 21 года.

В прошлом сезоне Беллингем играл за дортмундскую "Боруссию". Летом он перешёл в "Реал" за 103+31 млн евро и забил 13 голов в первых 13 матчах за клуб Ла Лиги.

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал обладателем "Трофея Герда Мюллера", который вручается самому результативному футболисту года по версии журнала France Football. В сезоне-20022/23 норвежец сделал с "Манчестер Сити" требл (выиграл Лигу чемпионов, английскую Премьер-Лигу и Кубок Англии) и забил 52 гола в 53 матчах.

Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года завоевал голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. 31-летний вратарь вместе со сборной Аргентины обыграл Францию (3:3, пенальти 4:2) в финале ЧМ-2022. По ходу турнира южноамериканская команда выиграла две серии пенальти, во многом благодаря сейвам своего вратаря.

Английский "Манчестер Сити" второй раз подряд признан лучшей командой года по версии France Football. Команда Хосепа Гвардиола завоевала четыре трофея в 2023 году, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии, а также Суперкубок Европы. В финале ЛЧ-2022/23 "горожане" минимально обыграли миланский "Интер" со счётом 1:0. У женщин аналогичный приз забрала "Барселона".