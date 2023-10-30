Всемирно известный арфист-виртуоз Александр Бордачев вновь выступит в Риге

В 2018 году Александр Болдачёв написал и исполнил соло на электронной арфе на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, разделив сцену с Робби Уильямсом и Аидой Гарифуллиной, участвовал в фестивале Burning Man. Лауреат более десятка престижных международных конкурсов, в том числе композиторских; обладатель премий "Британские блестящие дарования", Aoyama Music в Киото и ProEuropa, врученную Хайнцом Фишером за высокие достижения в области культуры; стипендиат международных фондов Vontobel в Швейцарии и Banque Populaire во Франции. Помимо множества наград и премий Александр Болдачёв обладает статусом эксклюзивного артиста итальянского Арфового Дома "Salvi Harps". В 2019 г. им учреждён Первый Фестиваль Арфы в Цюрихе, а 20 октября 2020 г. в онлайн формате по его инициативе прошёл Всемирный день арфы с участием более 100 арфистов из 50 стран. Живет в Швейцарии.