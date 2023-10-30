Во вторник в Латвии ожидаются рекорды тепла

Во вторник, 31 октября, меньше всего осадков будет в Латгале, а в Видземе и на севере Курземе во второй половине дня и вечером ожидается сильный дождь, прогнозируют синоптики.
Утром дождь будет идти преимущественно в Курземе. Юго-восточный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, вечером южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха будет постепенно повышаться и поздним вечером достигнет +10...+14 градусов. Местами на востоке страны будет побит рекорд тепла для 31 октября.
В Риге во второй половине дня пройдет продолжительный дождь, усилится юго-восточный ветер, вечером ожидаются порывы южного ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха вечером достигнет +13 градусов.
С юго-запада приближается циклон.
Галерея: Осень в Европе
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