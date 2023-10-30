Палестинская группировка боевиков ХАМАС в понедельник обнародовала видео, на котором запечатлены три женщины из более чем 230 человек, похищенных террористами в Израиле 7 октября и вывезенные в сектор Газа.
ХАМАС опубликовал видео с заложницами; в Израиле назвали это "безжалостной психологической пропагандой"
● JUST IN | Hamas has released a new video featuring three female hostages allegedly kidnapped during the October 7 terror attacks.— The Spot (@Spotnewsth) October 30, 2023
Addressing Benjamin Netanyahu, the Israeli prime minister, one of the women in the video calls for Israel to make a deal for the release of all… pic.twitter.com/8UYstQU9Ms
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это видео жестокой психологической пропагандой. Нетаньяху опознал трех женщин - Даниэль Алони, Римон Киршт и Елена Трупанова - и пообещал "доставить домой всех похищенных и пропавших людей".
На опубликованном ХАМАС видео женщины сидят на пластиковых стульях, а за спиной у них белая стена. Одна из женщин просит Нетаньяху согласиться на обмен пленными на заключенных в Израиле палестинских боевиков. Женщина говорит очень возбужденно и в конце начинает кричать. Две другие пленницы тихо сидят рядом с ней.
ХАМАС захватил заложников 7 октября, когда совершили беспрецедентно широкое наступление на Израиль, начав новую войну. Среди пленных есть и маленькие дети, и старики. По мнению израильских властей, их удерживают в подземных тоннелях, проложенных ХАМАС в секторе Газа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!