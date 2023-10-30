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ХАМАС опубликовал видео с заложницами; в Израиле назвали это "безжалостной психологической пропагандой"

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānšāviņš

Палестинская группировка боевиков ХАМАС в понедельник обнародовала видео, на котором запечатлены три женщины из более чем 230 человек, похищенных террористами в Израиле 7 октября и вывезенные в сектор Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это видео жестокой психологической пропагандой. Нетаньяху опознал трех женщин - Даниэль Алони, Римон Киршт и Елена Трупанова - и пообещал "доставить домой всех похищенных и пропавших людей".

На опубликованном ХАМАС видео женщины сидят на пластиковых стульях, а за спиной у них белая стена. Одна из женщин просит Нетаньяху согласиться на обмен пленными на заключенных в Израиле палестинских боевиков. Женщина говорит очень возбужденно и в конце начинает кричать. Две другие пленницы тихо сидят рядом с ней.

ХАМАС захватил заложников 7 октября, когда совершили беспрецедентно широкое наступление на Израиль, начав новую войну. Среди пленных есть и маленькие дети, и старики. По мнению израильских властей, их удерживают в подземных тоннелях, проложенных ХАМАС в секторе Газа.

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