ХАМАС опубликовал видео с заложницами; в Израиле назвали это "безжалостной психологической пропагандой"

На опубликованном ХАМАС видео женщины сидят на пластиковых стульях, а за спиной у них белая стена. Одна из женщин просит Нетаньяху согласиться на обмен пленными на заключенных в Израиле палестинских боевиков. Женщина говорит очень возбужденно и в конце начинает кричать. Две другие пленницы тихо сидят рядом с ней.