Всего пара дней остается до Дня Всех Святых, а Сейм с новыми силами принялся принимать новые законопроекты. Приближается появление нового юридического статуса - партнерские отношения, а также ратификация Стамбульской конвенции; у фруктов и овощей останется сниженная ставка PVN. Активно было и в других сферах жизни Латвии. Обо всем этом вы можете прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 30 октября ⟩ Партнерские отношения на шаг ближе, 7-й трамвай меняет маршрут и "война с джипами"
Новости Латвии:
Выполняя решение Конституционного суда, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") представила на рассмотрение юридической комиссии Сейма пакет законопроектов, которые введут в Латвии новый правовой институт - партнерство, сообщает Министерство юстиции.
Во вторник, 31 октября, на рассмотрение в правительство будет передан вопрос о ратификации Стамбульской конвенции, также называемой как Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, сообщила премьер-министр Эвика Силиня.
На свежие фрукты и овощи в следующем году в Латвии будет применяться пониженная ставка налога на добавленную стоимость (PVN) в размере 12%, сообщила СМИ о достигнутом в понедельник на заседании коалиции соглашении премьер-министр Эвика Силиня.
Из-за нехватки добровольцев третий призыв на военную службу может закончиться обязательным призывом, признал в интервью Latvijas Radio 4 командующий Национальными вооруженными силами (NBS) Леонид Калниньш.
С января 2024 года в Латвии будет повышена минимальная зарплата, она составит не ниже 700 евро в месяц брутто. Портал Rus.LSM пересказывает содержание программы "Новый день" на радио LR-4, в которой экономический обозреватель Ольга Князева разбиралась, насколько повышение поможет жителям Латвии и кто ощутит выгоду от повышения минимальной зарплаты.
Государство продолжит субсидировать тарифы на электроэнергию для домохозяйств как минимум до конца 2025 года. Такое предложение на этой неделе поддержали депутаты Сейма в первом чтении. Однако дискуссии о том, кто имеет право на получение компенсации, продолжатся, поскольку согласно действующему предложению почти 50 тысяч домохозяйств с мощностью подключения более 25 ампер должны будут погашать тариф полностью из своего кармана, сообщает программа латвийского телевидения De Facto. Оппозиция же критикует отсутствие решений по снижению самих тарифов.
С понедельника, 30 октября, 7-й трамвай будет курсировать по маршруту улица Аусекля - массив Краста. От остановки "Массив Краста" до конечной остановки "Кенгарагс" будет следовать автобус 7T, сообщает предприятие Rīgas satiksme на своем сайте.
Прокуратура предъявила обвинения шести жителям Латвии в руководстве преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участии в преступлениях, совершенных этой организацией. Трое обвиняемых объявлены в розыск.
Чем больше известно о человеке в интернете, тем шире поле деятельности для мошенников, подчеркивают эксперты.
В Латвии стал популярным новый вид мошенничества, при котором жителям звонят от имени банка или полиции и заявляют, что на их счетах наблюдается подозрительная активность из-за недобросовестных сотрудников банка. После чего предлагают снять деньги со счета, чтобы защитить их от мошенничества.
После реконструкции улицы в Екабпилсе доступ к магазину, который успешно работает уже много лет, стал очень затруднен. Потеряв множество клиентов, хозяйка магазина задумывается о закрытии, сообщает программа Bez Tabu.
Лаура утром 17 октября была не единственной, кто оказался перед спущенной автомобильной шиной. В социальных сетях об идентичных случаях именно в столице проинформировали и другие водители, сообщает программа Bez Tabu.
В Алуксне среднесуточная температура воздуха остается отрицательной уже пять дней подряд, и в городе началась метеорологическая зима, хотя в начале ноября снова ожидается осенняя погода.
Вечером в воскресенье, 29 октября, после более чем 15-летнего перерыва из лондонского аэропорта Хитроу в аэропорт Риги прибыл рейс British Airways. Пассажиров первого рейса торжественно встретили в аэропорту выступлением барабанщиков.
За рубежом:
Европа встречает уже третий отопительный сезон в условиях газовой войны с Россией, развязанной Кремлем еще до вторжения в Украину. На этот раз Евросоюз подготовился, как мог, и еще месяц назад европейцы были уверены, что не замерзнут до весны. Но за этот месяц произошли два события, которые снова поставили Европу на грань энергетического кризиса.
Рикарда Лук, мать Шани, рассказала немецким телеканалам RTL и NTV, что известие о гибели дочери получила в воскресенье, 29 октября, от израильских военных.
В понедельник, 30 октября, израильские танки вошли на окраину города Газа, сообщил агентству AFP очевидец.
Центральное статистическое управление (ЦСУ) Ирландии опубликовало данные переписи населения 2022 года о разнообразии, миграции, этнической принадлежности и религии. Цифры показывают, что в апреле прошлого года 12% населения Ирландии составляли иностранцы, а их количество увеличилось на 1% по сравнению с предыдущей переписью 2016 года, сообщает портал Baltic Ireland.
На прошлой неделе опубликовали свежий отчет Women Peace and Security Index (WPS Index) о положении женщин и оценке их спокойствия и безопасности, пишет Limon.ee.
Хоккеист английского клуба "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет после того, как получил глубокий порез шеи лезвием конька в матче Британской элитной лиги (EIHL) с "Шеффилд Стилерс".
Интересное чтиво:
Белорус Микита Чугай живет в Латвии уже 15 лет. В нашу страну его привела любовь - в 2007 году на фестивале в украинском Крыму он познакомился с будущей женой, а потому принял решение оставить родной Гомель и переехать в Ригу.
"До церемонии около часа. Гости уже начали собираться, и вдруг начинается сильный ливень, которого не было в прогнозе. Я и команда промокли до ниточки. Ветер начал разносить украшения. В такие моменты я понимаю, что могу пойти поплакать куда-то в угол или взять себя в руки и решать эту ситуацию", - рассказывает свадебный организатор Валерия Гриднева из Лиепаи. В разговоре с RUS Klik она поделилась, что важно при организации свадеб, с какими трудностями можно столкнуться в процессе и как освоить эту профессию.
Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич только что предстал перед судом уже в третьем процессе - на этот раз его обвиняют в покупке сертификата о вакцинации против Covid-19 и использовании поддельного документа во время трех поездок. Римшевич свою вину не признает и утверждает, что сделал прививку.
Из парома, севшего на мель в Балтийском море в минувшие выходные и вызвавшего крупный разлив нефти, снова вытекла нефть, сообщила в воскресенье шведская береговая охрана, пишет Rus.Postimees.
Самолеты, готовившиеся к посадке в Махачкале, были отправлены на запасные аэродромы из-за проникновения посторонних на летное поле, сообщила Росавиация.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто рекламировал новое белье, а у кого состоялась премьера песни!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!