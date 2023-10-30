Главное за 30 октября ⟩ Партнерские отношения на шаг ближе, 7-й трамвай меняет маршрут и "война с джипами"

На прошлой неделе опубликовали свежий отчет Women Peace and Security Index (WPS Index) о положении женщин и оценке их спокойствия и безопасности, пишет Limon.ee.

Хоккеист английского клуба "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет после того, как получил глубокий порез шеи лезвием конька в матче Британской элитной лиги (EIHL) с "Шеффилд Стилерс".

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Белорус Микита Чугай живет в Латвии уже 15 лет. В нашу страну его привела любовь - в 2007 году на фестивале в украинском Крыму он познакомился с будущей женой, а потому принял решение оставить родной Гомель и переехать в Ригу.

"До церемонии около часа. Гости уже начали собираться, и вдруг начинается сильный ливень, которого не было в прогнозе. Я и команда промокли до ниточки. Ветер начал разносить украшения. В такие моменты я понимаю, что могу пойти поплакать куда-то в угол или взять себя в руки и решать эту ситуацию", - рассказывает свадебный организатор Валерия Гриднева из Лиепаи. В разговоре с RUS Klik она поделилась, что важно при организации свадеб, с какими трудностями можно столкнуться в процессе и как освоить эту профессию.

Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич только что предстал перед судом уже в третьем процессе - на этот раз его обвиняют в покупке сертификата о вакцинации против Covid-19 и использовании поддельного документа во время трех поездок. Римшевич свою вину не признает и утверждает, что сделал прививку.

Из парома, севшего на мель в Балтийском море в минувшие выходные и вызвавшего крупный разлив нефти, снова вытекла нефть, сообщила в воскресенье шведская береговая охрана, пишет Rus.Postimees.

Самолеты, готовившиеся к посадке в Махачкале, были отправлены на запасные аэродромы из-за проникновения посторонних на летное поле, сообщила Росавиация.

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