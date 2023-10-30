Три пьяных латвийца в Литве ворвались в вагон, посвященный памяти репрессированных

Трое нетрезвых латвийца в Литве, на станции Мариямполе, попали в вагон, установленный в память о репрессированных, сообщают TV3 Ziņas.
"Они провели в этом вагоне всю ночь, веселясь", - отметила представитель литовской полиции Гинтаре Навицкайте.
Полиция подтверждает, что все трое задержанных были нетрезвы, у одного из них зафиксировали даже три промилле.
Наказание за такое нарушение может варьироваться от принудительных работ или штрафа вплоть до заключения под стражу.
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