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Три пьяных латвийца в Литве ворвались в вагон, посвященный памяти репрессированных

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānšāviņš

Трое нетрезвых латвийца в Литве, на станции Мариямполе, попали в вагон, установленный в память о репрессированных, сообщают TV3 Ziņas.

"Они провели в этом вагоне всю ночь, веселясь", - отметила представитель литовской полиции Гинтаре Навицкайте.

Полиция подтверждает, что все трое задержанных были нетрезвы, у одного из них зафиксировали даже три промилле.

Наказание за такое нарушение может варьироваться от принудительных работ или штрафа вплоть до заключения под стражу.

Подробнее смотрите в сюжете!

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