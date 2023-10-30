Один из активистов Кенгарагса больше недели бьет тревогу по поводу происходящего в Рижской 51-й средней школе. Ученик 9-го класса, возможно, запросил непристойные фото и видео у ученицы 3-го класса, которые теперь распространяются среди учеников, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Активист поднимает тревогу: возможно, девятиклассник потребовал от третьеклассницы голое фото
"Парень, который учится в 9 классе, хвастался своим друзьям, что у него есть подружка в 3-м классе, у которой требует, чтобы та доказала свои чувства к нему, фото и видео интимной природы", - рассказал житель Кенгарагса Гинтс, который поднимает тревогу из-за происходящего.
Информация о происходящем распространилась и вне школы, но пока похоже, что ни одно из заведений, в которые обратился Гинтс, не реагирует на происходящее.
Пока представители Рижской 51-й средней школы на звонки и электронные письма не отвечают.
Оказывается, такие случаи довольно регулярны, но замалчиваются, рассказывает детский клинический психолог.
Уголовная ответственность наступает уже с 14 лет.
Если вы стали свидетелями насилия в школе или знаете ребенка, который подвергается сексуальному насилию, о происходящем нужно информировать полицию, позвонив по телефону 110. Еще в таких ситуациях можно обратиться за помощью, позвонив по бесплатному телефону доверия детей и подростков 116111, где специалист выслушает ситуацию и посоветует, как действовать.
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