Видео ⟩ Вызвавший в субботу трагическую аварию водитель был в опьянении 1,4 промилле

О произошедшей в субботу под вечер трагической аварии с участием автомобилей Mercedes-Benz и Volkswagen теперь напоминают только гвоздики, возложенные на месте ДТП. Удар при столкновении был настолько сильным, что почти все возможные детали кузовов автомобилей разлетелись по воздуху, сообщает передача Degpunktā.