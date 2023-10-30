Видео ⟩ Вызвавший в субботу трагическую аварию водитель был в опьянении 1,4 промилле

О произошедшей в субботу под вечер трагической аварии с участием автомобилей Mercedes-Benz и Volkswagen теперь напоминают только гвоздики, возложенные на месте ДТП. Удар при столкновении был настолько сильным, что почти все возможные детали кузовов автомобилей разлетелись по воздуху, сообщает передача Degpunktā.
Прибывшие оперативники вызволили из автомобиля пострадавшего, чтобы медики смогли оказать ему первую помощь. К сожалению, водитель Volkswagen погиб.
Машину погибшего в результате столкновения вышвырнуло в соседние деревья, едва не загнув ее вокруг них.
Пассажирка Mercedes-Benz получила травмы, водитель автомобиля в результате происшествия не пострадал. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения 1,4 промилле.
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