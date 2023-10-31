Во Франции задержан влиятельный российский олигарх Кузьмичев

В собственности, связанной с Кузьмичевым, в Париже и на юге Франции, прошли обыски.

Кузьмичев попал под санкции, связанные с войной в Украине. Ему принадлежит доля в группе "Альфа", которая является одним из крупнейших финансово-промышленных концернов России.

Газета Le Monde сообщила, что Кузьмичев владеет яхтами и недвижимостью во Франции. На его вилле в Сен-Тропе на юге Франции был проведен обыск.

Кузьмичев считается очень влиятельным олигархом, имеющим тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно санкциям, введенным в отношении Кузьмичева, ему не разрешается находиться ни в одном государстве-члене Европейского Союза (ЕС).

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года Франция заморозила активы российских олигархов на сумму около 850 миллионов евро, включая яхты и виллы на Лазурном берегу, куда уже давно инвестировали богатые россияне.