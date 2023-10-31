При самой высокой налоговой нагрузке в Балтии Латвия по-прежнему самая бедная. Что делать?

Следует ли скорректировать налоговую политику, повысить сами налоги или работать с моралью налогоплательщиков? Эти и многие другие вопросы возникают при анализе доходов латвийского госбюджета, пишет Lsm.lv. Среди трех стран Балтии уровень благосостояния в Латвии самый низкий. Почему так происходит и что с этим можно сделать?
Большую часть, или около 80%, государственной казны составляют налоговые поступления. Так что теоретически должно быть так: чем выше налоги, тем больше денег в кошельке. Но почему же получается, что при самой высокой налоговой нагрузке в Балтии мы по-прежнему самые бедные?
Важным фактором является, конечно, численность населения, особенно трудоспособного. Чем больше людей создают экономику, тем более она конкурентоспособна. В 2022 году меньше всего населения было в Эстонии, в Литве в два раза больше, Латвия находится на второй позиции между двумя соседними странами с населением почти 1,9 миллиона человек. И тут возникает первая существенная проблема - уровень занятости в Латвии на 2 процентных пункта ниже, чем в Литве, и на 5 процентных пунктов ниже, чем в Эстонии.
Это, в свою очередь, отражается в более высоком уровне безработицы и меньшем участии людей в рынке труда, в меньшей доле населения трудоспособного возраста. В прошлом году бюджет расширенного правительства в Латвии составил 15,7 миллиарда евро, в Эстонии он был меньше - 14,3 млрд, а в Литве намного больше - 24,5 миллиарда евро.
По словам экономиста банка Luminor Петериса Страутиньша, "в процессе сбора налогов существует очень много нюансов. Важно не только то, насколько велики налоги, но и то, сколько времени на это уходит чисто административно. Даже наш президент заявил, что контролеров у нас больше, чем деятелей". "Налоги - одна из тех сфер, которые определенно могли бы выиграть от упрощения процессов с использованием современных технологий", - добавил Страутиньш.
Главный экономист Банка Латвии Байба Брусбарде отметила два аспекта. "Одним из них является размер теневой экономики. Поскольку у нас большая теневая экономика, круг людей или компаний, с которых мы можем собирать налоги, меньше. У нас 10 человек, которым платят зарплату в 1000 евро, в Эстонии 20 человек, которым платят зарплату в 1000 евро, следовательно, при той же зарплате, по той же ставке доходы эстонцев будут выше, потому что у них их теневая экономика меньше".
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