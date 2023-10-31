При самой высокой налоговой нагрузке в Балтии Латвия по-прежнему самая бедная. Что делать?

Большую часть, или около 80%, государственной казны составляют налоговые поступления. Так что теоретически должно быть так: чем выше налоги, тем больше денег в кошельке. Но почему же получается, что при самой высокой налоговой нагрузке в Балтии мы по-прежнему самые бедные?

Важным фактором является, конечно, численность населения, особенно трудоспособного. Чем больше людей создают экономику, тем более она конкурентоспособна. В 2022 году меньше всего населения было в Эстонии, в Литве в два раза больше, Латвия находится на второй позиции между двумя соседними странами с населением почти 1,9 миллиона человек. И тут возникает первая существенная проблема - уровень занятости в Латвии на 2 процентных пункта ниже, чем в Литве, и на 5 процентных пунктов ниже, чем в Эстонии.