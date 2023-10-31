Cуд отклонил иск Лембергса о причинении вреда его здоровью в тюрьме

30 октября Административный окружной суд отклонил иск бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях, о взыскании с государства 100 000 евро за ущерб здоровью, который, по его словам, был нанесен ему во время пребывания в тюрьме, сообщили агентству LЕТА в суде.
Приговор может быть обжалован в департаменте по административным делам Верховного суда в течение месяца.
Ранее Лембергс обжаловал решение административного районного суда, который также отказал в удовлетворении его требований.
Суд первой инстанции установил, что в Рижской центральной тюрьме Лембергсу предлагалась ревакцинация от Covid-19 вакциной производства Janssen. От этой вакцины отказался сам Лембернгс, поэтому суд пришел к выводу, что ему была оказана "соответствующая минимальная медицинская помощь".
Оценивая конкретные меры эпидемиологической безопасности, принятые в Рижской центральной тюрьме, суд пришел к выводу, что они были соразмерны рискам распространения Covid-19 в соответствующий период. Следовательно, суд не признал действия администрации Рижской центральной тюрьмы противоправными и в этом отношении.
Как уже сообщалось, в своем иске Лембергс требует признать действия администрации Рижской центральной тюрьмы незаконными, возместить материальный ущерб и принести публичные письменные извинения. По мнению Лембергса, в тюрьме он не получал медицинской помощи и ухода. В течение длительного времени, даже после неоднократных письменных обращений и готовности оплатить процедуру из личных средств, ему не была сделана ревакцинация против Covid-19, в результате Лембергс заразился Covid-19 и получил повреждение одной трети легких.
Адвокат Марис Грудулис ранее сообщил агентству LЕТА, что Лембергс был привит от Covid-19 10 мая 2021 года вакциной Johnson&Johnson. Находясь в тюрьме, Лембергс просил ревакцинации, однако этого сделано не было, как не было и ответов на его запросы и запросы его адвокатов по этому поводу.
В Центральной тюрьме заключенным была предоставлена возможность сделать ревакцинацию вакциной Johnson&Johnson, которую критиковали за относительно низкую эффективность. Национальный совет по иммунизации рекомендовал после введения Johnson & Johnson вводить вторую дозу вакцины Pfizer или Moderna, однако в тюрьме это не было предусмотрено.
В Управлении мест заключения не дали по этому поводу объяснений, заявив лишь, что вакцина Johnson&Johnson была наиболее популярна среди заключенных Центральной тюрьмы, поэтому другие вакцины заказаны не были.
Администрация также отказалась комментировать вопросы, связанные с вакцинацией Лембергса, поскольку они "касаются информации о личном здоровье".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!