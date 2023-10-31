Cуд отклонил иск Лембергса о причинении вреда его здоровью в тюрьме

Приговор может быть обжалован в департаменте по административным делам Верховного суда в течение месяца.

Ранее Лембергс обжаловал решение административного районного суда, который также отказал в удовлетворении его требований.

Суд первой инстанции установил, что в Рижской центральной тюрьме Лембергсу предлагалась ревакцинация от Covid-19 вакциной производства Janssen. От этой вакцины отказался сам Лембернгс, поэтому суд пришел к выводу, что ему была оказана "соответствующая минимальная медицинская помощь".

Оценивая конкретные меры эпидемиологической безопасности, принятые в Рижской центральной тюрьме, суд пришел к выводу, что они были соразмерны рискам распространения Covid-19 в соответствующий период. Следовательно, суд не признал действия администрации Рижской центральной тюрьмы противоправными и в этом отношении.