Европе понадобится 14 лет, чтобы произвести запас снарядов, которые Украина тратит за год

Журналисты проанализировали отчет норвежской компании Nammo - одного из крупнейших производителей оружия в Европе. Норвежцы подсчитали, что сегодня вся Европа вместе взятая способна производить примерно 500 тысяч артиллерийских снарядов в год.

Между тем, в войне против России Украина потребляет около 600 тысяч снарядов в месяц.

Соответственно, чтобы обеспечить Украину поставками на один год (при потреблении 20 тыс. выстрелов в сутки), Европе при нынешних темпах необходимо 14 лет. Если интенсивность стрельбы снизится до 10 000 выстрелов в день (300 000 в месяц), этот срок сократится до семи лет.

"Это в том случае, если Европа способна производить 500 000 снарядов в год. В действительности ситуация могла быть еще хуже. Что известно, так это то, что в феврале 2023 года европейские темпы составляли около 300 000 снарядов в год. Поэтому вряд ли Европа сможет очень быстро нарастить темпы производства", - указывает Defense Express, отмечая, что дополнительно необходимо учитывать потребности и самих европейских стран.

Ранее сообщалось, что в странах Запада возникли сомнения в том, удастся ли успешно помочь и Украине, и Израилю. Оборонно-промышленный сектор стран-членов НАТО не имеет достаточных резервов для реагирования на тот тип кризисов, который происходит сейчас.