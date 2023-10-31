Главное за 31 октября ⟩ Кражи около Origo, что рижане думают о Хэллоуине и правительство одобрило Стамбульскую конвенцию

Служба государственных доходов (VID) в понедельник, 30 октября, применила новое обеспечение к АS "Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы", предусмотрев запрет на регистрацию, перерегистрацию, обновление и изменение коммерческого залога, свидетельствует информация, обнародованная Lursoft.

За рубежом:

​В минувшую субботу в Бишкеке прошел второй митинг, на котором кыргызстанцы выразили поддержку палестинцам и осудили военные действия Израиля. В Ташкенте более 100 человек также вышли на акцию протеста, однако были сразу же задержаны силовиками.

Российские оккупационные власти в Крыму продали на аукционе квартиру, принадлежащую семье президента Украины Владимира Зеленского, сообщило в понедельник, 30 октября.

Армия Израиля продолжает наносить удары с воздуха и расширяет наземное проникновение в сектор Газа, заявил премьер-министр страны.

Глава Беларуси Александр Лукашенко объявил о завершении строительства Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Он заявил, что АЭС начнет работу позже, чем первоначально планировалось, и это произошло по вине России. Именно поэтому Лукашенко хочет получить от Москвы компенсацию, сообщает The Moscow Times.

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На прошлой неделе студенты отделения дизайна одежды Латвийской академии художеств (LMA) - Лорета Асермане, Нил Аленцевич, Артур Скурстенис, Зайга Брутане и Виталий Кондращук - в завершение Рижской недели моды (Riga Fashion Week) представили коллекцию одежды Lost & Found’, созданную ими менее чем за два дня. Для изготовления 10 нарядов коллекции были использованы одежда, домашний текстиль и аксессуары, сданные в контейнеры для сортировки текстиля.