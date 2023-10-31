Последний день октября принес множество важных событий - правительство одобрило законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, рижане рассказали, что думают о о Хэллоуине, а RUS TVNET разбирался, почему рядом с вокзалом происходят кражи. Об этих и других новостях вторника, 31 октября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 31 октября ⟩ Кражи около Origo, что рижане думают о Хэллоуине и правительство одобрило Стамбульскую конвенцию
Новости Латвии:
"В три часа дня "грабанули" по полной программе", - возмущается Светлана, рассказывая, как у нее украли деньги в районе Origo. RUS TVNET разбирался, почему рядом с вокзалом происходят кражи и что предпринимает полиция?
Сегодня, 31 октября, правительство одобрило законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, или Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они относятся к празднику Хэллоуин. Ответы смотрите на видео!
В новом выпуске передачи Zebra ведущий Паул Тимротс нашел видео, на котором видна серьезная пробка на Таллиннском шоссе. Правда, затор возник по вине водителя.
В Латвии зарегистрировано 9335 украинских детей школьного возраста. При этом более чем для 4 тысяч из них родители выбрали вариант дистанционной учебы в школах Украины. Латвийские власти же постановили, что украинских школьников можно определять только в латышские школы (а не в школы нацменьшинств, которые до последнего времени действовали как билингвальные). Часть украинских родителей предпочла, чтобы дети продолжили учебу по украинским программам, но на "удаленке", сообщает Rus.LSM.
Служба государственных доходов (VID) в понедельник, 30 октября, применила новое обеспечение к АS "Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы", предусмотрев запрет на регистрацию, перерегистрацию, обновление и изменение коммерческого залога, свидетельствует информация, обнародованная Lursoft.
За рубежом:
В минувшую субботу в Бишкеке прошел второй митинг, на котором кыргызстанцы выразили поддержку палестинцам и осудили военные действия Израиля. В Ташкенте более 100 человек также вышли на акцию протеста, однако были сразу же задержаны силовиками.
Российские оккупационные власти в Крыму продали на аукционе квартиру, принадлежащую семье президента Украины Владимира Зеленского, сообщило в понедельник, 30 октября.
Армия Израиля продолжает наносить удары с воздуха и расширяет наземное проникновение в сектор Газа, заявил премьер-министр страны.
Глава Беларуси Александр Лукашенко объявил о завершении строительства Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Он заявил, что АЭС начнет работу позже, чем первоначально планировалось, и это произошло по вине России. Именно поэтому Лукашенко хочет получить от Москвы компенсацию, сообщает The Moscow Times.
Интересное чтиво:
При поиске нового смартфона всегда важна цена. Однако, если у вас достаточно денег, чтобы купить дорогой смартфон, возможно, стоит выбрать устройство дешевле. Технологический портал TechRadar собрал пять причин, почему это хорошая идея.
Портал Receptes.lv предлагает не только угадать названия этих блюд на латышском, но и проверить, знаете ли вы их вообще!
Местный блогер Сендия Габриэла Официере после свадьбы с любимой Дануте Тамме пережила некоторые визуальные изменения. Она рассказала, во сколько ей это обошлось.
На прошлой неделе студенты отделения дизайна одежды Латвийской академии художеств (LMA) - Лорета Асермане, Нил Аленцевич, Артур Скурстенис, Зайга Брутане и Виталий Кондращук - в завершение Рижской недели моды (Riga Fashion Week) представили коллекцию одежды Lost & Found’, созданную ими менее чем за два дня. Для изготовления 10 нарядов коллекции были использованы одежда, домашний текстиль и аксессуары, сданные в контейнеры для сортировки текстиля.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!