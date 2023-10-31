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Видео ⟩ Израильская армия опубликовала видео боевых действий в секторе Газа

rus.tvnet.lv
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Израильская армия
Израильская армия Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

Армия обороны Израиля разместила в своем аккаунте в социальной сети Х видеоролик, который демонстрирует, как проходят боевые действия в секторе Газа.

Пока не ясно, когда и где именно было снято это видео в секторе Газа.

Текст, сопровождающий видео, гласит: "Армия обороны Израиля атаковала террористический пост ХАМАС на севере сектора Газа".

По данным армии, за последние несколько часов были убиты десятки боевиков.

Солдаты нанесли удары по "пусковым установкам противотанковых ракет, а также по наблюдательным пунктам", сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к третьему этапу войны против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, что предполагает расширение сухопутной военной операции, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 30 октября.

"Мы в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель -  уничтожить военный и режимный потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно", - подчеркнул Нетаньяху. По его словам, уже завершен первый "этап торможения". "Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - заявил премьер-министр.

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