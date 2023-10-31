Видео ⟩ Израильская армия опубликовала видео боевых действий в секторе Газа

Пока не ясно, когда и где именно было снято это видео в секторе Газа.

בשעות האחרונות כוחות משולבים של צה"ל, בהובלת כוחות יבשתיים מנהלים קרבות עזים בעומק שטח הרצועה. כוחות צה״ל תקפו מוצב של מחבלי חמאס בצפון הרצועה. הכוחות חיסלו עשרות מחבלים, חוליות שיגור נ״ט ועמדות לשיגור נ"ט, עמדות תצפית ותפסו אמצעי לחימה רבים, בהם מטענים ונשקים pic.twitter.com/3lau5FN9nd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

Текст, сопровождающий видео, гласит: "Армия обороны Израиля атаковала террористический пост ХАМАС на севере сектора Газа".

По данным армии, за последние несколько часов были убиты десятки боевиков.

Солдаты нанесли удары по "пусковым установкам противотанковых ракет, а также по наблюдательным пунктам", сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к третьему этапу войны против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, что предполагает расширение сухопутной военной операции, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 30 октября.

"Мы в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель - уничтожить военный и режимный потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно", - подчеркнул Нетаньяху. По его словам, уже завершен первый "этап торможения". "Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - заявил премьер-министр.