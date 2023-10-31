Сможет ли Израиль достичь своих целей в секторе Газа?

«Правительство и военные чувствуют, что у них есть поддержка международного сообщества, по крайней мере, лидеров стран Запада. Поэтому идея такова: давайте мобилизуемся, время у нас есть», — говорит Йосси Мельман, один из ведущих журналистов Израиля по вопросам безопасности и разведки.

Но он предполагает, что рано или поздно союзники Израиля вмешаются в ситуацию, особенно если увидят фотографии голодающих палестинцев. Требования прекратить огонь тоже будет звучать все громче — по мере того, как будет расти число жертв среди гражданского населения.

«Это очень сложно, потому что [для выполнения поставленных целей] нужно время, а администрация США не позволит вам оставаться в секторе Газа год или два», — говорит Майкл Мильштейн.

Инфографика, сравнительная численность ЦАХАЛ и ХАМАС Фото: BBC

Спасение заложников

Многие заложники являются израильтянами. Но среди них есть и немалое число иностранных граждан, а также людей с двойным гражданством. Это означает, что власти других стран, включая США, Францию и Великобританию, заинтересованы в том, чтобы эта операция проходила таким образом, чтобы их можно было безопасно освободить.

Французский специалист по военной стратегии полковник Мишель Гойя говорит, что перед ЦАХАЛ стоит совершенно однозначный выбор: либо сохранить жизни заложников, либо нанести ХАМАС как можно больше вреда.

Давление на правительство Израиля усиливают и душераздирающие призывы родных и близких тех, кто оказался в плену ХАМАС, освободить их любой ценой.