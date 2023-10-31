Латвия будет претендовать на проведение олимпийского квалификационного турнира по баскетболу

Четыре квалификационных турнира со 2 по 7 июля 2024 года пройдут в разных странах. В каждом из них стартуют шесть стран, при этом в каждом будет проведено девять матчей. Каждая команда сыграет от двух до четырех матчей в зависимости от результатов.

"Главная борьба пройдет именно между европейскими командами", прогнозирует Министерство образования и науки (МОН).

Для того, чтобы ЛБС мог претендовать на проведение турнира, выделенные 2 718 839 евро будут направлены на покрытие заявочных платежей Международной федерации баскетбола (FIBA). Из них ЛБС в этом году должен заплатить FIBA 20 753 евро заявочных платежей, 2 386 733 евро составят лицензионные платежи и 311 353 евро - депозитный платеж.

Если Латвия получит право на организацию группового турнира для квалификации на Олимпийские игры в Париже, на проведение соревнований в бюджете 2024 года потребуется еще 2 069 330 евро. Общее финансирование из госбюджета, необходимое для организации квалификационного турнира Олимпийских игр 2024 года, составляет 4 788 169 евро, подсчитали в МОН.

В случае, если Латвии не получит права на проведение турнира квалификационных групп Олимпийских игр в Париже 2024 года, выделенное из госбюджета финансирование будет возвращено в госбюджет.

Финансовые средства выделены из средств на непредвиденные расходы.

Согласно расчетам, если Латвия получит право на проведение олимпийского квалификационного турнира, на него могут приехать до 10 000 болельщиков иностранных команд. Согласно разработанной Министерством экономики методологии расчетов, госбюджет Латвии в налоговых поступлениях от расходов иностранных болельщиков получил бы до 2,6 млн евро от поступлений налога на добавленную стоимость (PVN).