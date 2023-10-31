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Видео ⟩ Число больных Covid-19 вновь стремительно растет

rus.tvnet.lv
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ingvers saaukstēšanās tēja
ingvers saaukstēšanās tēja Фото: depositphotos.com

Вместе с влажной погодой в Латвии начинается сезон респираторных заболеваний. Число больных Covid-19 стремительно растет, сообщает TV3 Ziņas.

Врачи обеспокоены тем, что многие пациенты, даже несмотря на симптомы, все равно ходят на работу и учебу.

"В основном это пожилые люди, которые знают, насколько это серьезно. Молодежь смеется - Covid-19 - это просто сопли, так все и закончится", - говорит Андрис Бауманис, семейный врач.

Наиболее частой жалобой заболевших являются симптомы респираторных заболеваний - является ли это Covid-19 или нет, остается практически неизвестным, поскольку тест проводится не всем заболевшим.

Врачи обеспокоены безответственным поведением пациентов.

Лучшая профилактика - здоровый образ жизни, проветривание помещений, а главное - активность на свежем воздухе. Витамины и таблетки никогда этого не заменят.

Подробнее смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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