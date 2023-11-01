Как телеграм-каналы подстрекали к еврейскому погрому в Дагестане

«Выходите на площади наших городов!!! Это не я вас прошу — вас просит, умоляет умирающая Палестина!!!» — говорилось в типичном посте.

Когда канал начал распространять призывы к насилию против евреев, антисемитские карикатуры и теории заговоры, число его подписчиков выросло с 50 тыс до 65 тыс за несколько дней.

В «Утро Дагестан» также писали о российском вторжении в Украину, осуждая его.

Администраторы канала опровергли всякую связь с Пономаревым и Украиной, заявив, что «админ и владелец канала в одном лице — дагестанец, Мусульманин» (пунктуация автора).

Однако сам Пономарев привел другую версию событий. Он заявил, что помог этому каналу «финансово и организационно», но не имеет к нему отношения с осени 2022 года. Но эти слова противоречат его предыдущим заявлениям: в августе 2023-го он называл «Утро Дагестан» «нашим каналом», а в сентябре говорил о нем как об одном из своих проектов.

«Гонка истерик в телеграм-каналах»

«Утро Дагестан» Фото: BBC

«Утро Дагестан» — лишь один из ряда телеграм-каналов, чатов в WhatsApp и страниц в Instagram, которые распространяли антисемитизм на северокавказскую аудиторию в связи с войной Израиля и ХАМАС.