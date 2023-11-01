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Партнерские отношения и ратификация Стамбульской конвенции все ближе

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Юлия Степаненко ("Суверенная власть") и Антонина Ненашева ("Прогрессивные") в эфире программы "Кто вам платит?".
Юлия Степаненко ("Суверенная власть") и Антонина Ненашева ("Прогрессивные") в эфире программы "Кто вам платит?". Фото: коллаж RUS TVNET

Сразу два процесса, которые были причиной многолетних споров политиков - партнерские отношения и ратификация Стамбульской конвенции - на этой неделе сделали шаг навстречу реализации. Каковы перспективы сейчас и как себя чувствуют политические сторонники и противники этих процессов, говорим в эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Юлия Степаненко - лидер партии "Суверенная власть";
  • Антонина Ненашева - депутат Сейма ("Прогрессивные").

Темы эфира:

  • Реакция коалиционных и оппозиционных политиков на недавние решения Сейма;
  • Как долго осталось до претворения этих процессов в жизнь;
  • Каковы главные аргументы противников партнерских отношений и ратификации Стамбульской конвенции;
  • Каковы главные аргументы их сторонников;
  • Есть ли вероятность того, что следующая коалиция отменит эти решения;
  • Как принятие этих решений скажется на популярности коалиционных партий и устойчивости правительства Эвики Силини.

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