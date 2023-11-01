Партнерские отношения и ратификация Стамбульской конвенции все ближе

Сразу два процесса, которые были причиной многолетних споров политиков - партнерские отношения и ратификация Стамбульской конвенции - на этой неделе сделали шаг навстречу реализации. Каковы перспективы сейчас и как себя чувствуют политические сторонники и противники этих процессов, говорим в эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?".
Гости эфира:
- Юлия Степаненко - лидер партии "Суверенная власть";
- Антонина Ненашева - депутат Сейма ("Прогрессивные").
Темы эфира:
- Реакция коалиционных и оппозиционных политиков на недавние решения Сейма;
- Как долго осталось до претворения этих процессов в жизнь;
- Каковы главные аргументы противников партнерских отношений и ратификации Стамбульской конвенции;
- Каковы главные аргументы их сторонников;
- Есть ли вероятность того, что следующая коалиция отменит эти решения;
- Как принятие этих решений скажется на популярности коалиционных партий и устойчивости правительства Эвики Силини.
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