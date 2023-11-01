Вмешательство в частную жизнь или ничего страшного? За и против партнерства и Стамбульской конвенции

Сразу два процесса, которые были причиной многолетних споров политиков - партнерские отношения и ратификация Стамбульской конвенции - на этой неделе сделали шаг навстречу реализации. Каковы перспективы сейчас и как себя чувствуют политические сторонники и противники этих процессов, говорим в эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?".