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Вмешательство в частную жизнь или ничего страшного? За и против партнерства и Стамбульской конвенции

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Сразу два процесса, которые были причиной многолетних споров политиков - партнерские отношения и ратификация Стамбульской конвенции - на этой неделе сделали шаг навстречу реализации. Каковы перспективы сейчас и как себя чувствуют политические сторонники и противники этих процессов, говорим в эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Юлия Степаненко - лидер партии "Суверенная власть";
  • Антонина Ненашева - депутат Сейма ("Прогрессивные").

Темы эфира:

  • 00:00 Что плохого в ратификации Стамбульской конвенции? Рассказывает Юлия Степаненко;
  • 08:51 Критика пакета законопроектов о партнерских отношениях;
  • 14:01 Скандал с книгой Tur, lējā - Степаненко объясняет свою позицию;
  • 22:22 Возвращаемся к обсуждению партнерских отношений;
  • 31:46 "Институт семьи был создан для защиты семьи";
  • 36:25 На какой юридической стадии находится проект партнерских отношений? В студии - Антонина Ненашева;
  • 45:26 Насколько близка ратификация Стамбульской конвенции?
  • 48:03 Какие планируются следующие шаги после ратификации?
  • 54:09 Стамбульская конвенция, партнерские отношения. Следующий шаг - легализация однополых браков?

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