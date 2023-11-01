Сразу два процесса, которые были причиной многолетних споров политиков - партнерские отношения и ратификация Стамбульской конвенции - на этой неделе сделали шаг навстречу реализации. Каковы перспективы сейчас и как себя чувствуют политические сторонники и противники этих процессов, говорим в эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?".
Вмешательство в частную жизнь или ничего страшного? За и против партнерства и Стамбульской конвенции
Гости эфира:
- Юлия Степаненко - лидер партии "Суверенная власть";
- Антонина Ненашева - депутат Сейма ("Прогрессивные").
Темы эфира:
- 00:00 Что плохого в ратификации Стамбульской конвенции? Рассказывает Юлия Степаненко;
- 08:51 Критика пакета законопроектов о партнерских отношениях;
- 14:01 Скандал с книгой Tur, lējā - Степаненко объясняет свою позицию;
- 22:22 Возвращаемся к обсуждению партнерских отношений;
- 31:46 "Институт семьи был создан для защиты семьи";
- 36:25 На какой юридической стадии находится проект партнерских отношений? В студии - Антонина Ненашева;
- 45:26 Насколько близка ратификация Стамбульской конвенции?
- 48:03 Какие планируются следующие шаги после ратификации?
- 54:09 Стамбульская конвенция, партнерские отношения. Следующий шаг - легализация однополых браков?
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