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"Нужен светофор!": на пешеходном переходе на улице Лубанас сбили женщину

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Лежащие на земле знаки "Пешеходный переход"
Лежащие на земле знаки "Пешеходный переход" Фото: Shutterstock

Несколько пешеходных переходов в Риге, на улице Лубанас, представляют собой настоящее испытание для пешеходов. Передача Degpunktā уже не раз фиксировала аварии в этом месте.

Женщина переходила дорогу по переходу, но водитель Seat ее не заметил. За попавшим в ДТП Seat остановилась еще одна машина.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

Очевидица рассказывает: "Я видела, что она лежала лицом к земле, не двигалась. После этого приехала "скорая", она встала на колени, ее положили на носилки".

Женщину осмотрели медики и доставили в больницу в стабильном состоянии.

"Нужен светофор, девочка! Актуализируйте вопрос о светофоре. Помните, в прошлый раз я давала интервью, потому что люди здесь боятся переходить улицу. Здесь нужно что-то делать", - добавляет очевидица.

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