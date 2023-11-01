"Нужен светофор!": на пешеходном переходе на улице Лубанас сбили женщину

Женщина переходила дорогу по переходу, но водитель Seat ее не заметил. За попавшим в ДТП Seat остановилась еще одна машина.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

Очевидица рассказывает: "Я видела, что она лежала лицом к земле, не двигалась. После этого приехала "скорая", она встала на колени, ее положили на носилки".

Женщину осмотрели медики и доставили в больницу в стабильном состоянии.

"Нужен светофор, девочка! Актуализируйте вопрос о светофоре. Помните, в прошлый раз я давала интервью, потому что люди здесь боятся переходить улицу. Здесь нужно что-то делать", - добавляет очевидица.