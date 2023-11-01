Прусис: "Закрываем бобслей, если это решит все проблемы"

Сборная Латвии не имеет достаточного финансирования для предстоящего сезона Кубка мира, который начнется 16 ноября на трассе пекинских Олимпийских игр в Янцине, Китай.

Сандис Прусис выразил обеспокоенность тем, что сборная Латвии не сможет провести полный сезон из-за отсутствия финансирования.

За последние десять лет латвийские бобслеисты завоевали три медали на Олимпийских играх и семь медалей на чемпионатах мира.

Прусис является главным тренером сборной с 2006 года. Под его руководством латвийский бобслей добился наибольших успехов.

"Когда я приехал, у бобслея со времени восстановления независимости не было ни одной медали ни на чемпионате мира, ни на Олимпийских играх", - сказал Прусис.

"Теперь у нас есть десять медалей, но больше нам не нужно. Когда-то это было не слишком дорого, теперь все слишком дорого", - сказал тренер об отсутствии поддержки.

В публичном пространстве некоторые группы общества критикуют бобслей за то, что этот вид спорта уже много лет получает большую поддержку из латвийского государственного бюджета, хотя он и не является массовым - в нем нельзя участвовать детям.

"Я уже говорил десять лет назад: если с закрытием бобслея все проблемы будут решены - и у полицейских, и у врачей, и у учителей будут зарплаты, - то мы закроем бобслей завтра утром или даже сегодня вечером".

За свою долгую тренерскую карьеру Прусис получал предложения работать в бобслейных командах других стран. Он признается, что за время работы со сборной Латвии у него накопилась усталость: "Моя сумка готова. Ключи и тапочки я готов отдать другим, если кому интересно, без проблем".