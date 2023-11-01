Экс-футболист сборной России задержан с полкило наркотиков

Отмечается, что бывшего футболиста задержали с 0,5 кг мефедрона.

42-летнего Бугаева остановили полицейские в ночь на 29 октября и обнаружили в кармане толстовки пакет с неизвестный порошком. Содержимое пакета было установлено позже.

При задержании он оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.

Некоторые телеграм-каналы сообщали, что бывший футболист заявил, что подрабатывал наркокурьером из-за трудного финансового положения в семье и делал закладки, когда его поймали правоохранители.

Бугаев провел 7 матчей за сборную России, был участником чемпионата Европы 2004 года. Выступал за "Локомотив", "Торпедо", "Томь", "Химки" и "Краснодар". Завершил карьеру в 2010 году.