Айтана Бонмати - лучшая футболистка планеты

Если для 36-летнего Месси этот "Золотой мяч" стал восьмым в коллекции, то для 25-летней испанской футболистки "Барселоны" это первая подобная награда в карьере. Свой "Золотой мяч" Бонмати получила из рук теннисиста Новака Джоковича.

В детстве она не сразу полюбила футбол, но уже в 13 лет попала в академию "Барсы". Её родители, Роза и Висент, - филологи и преподаватели каталонского языка и литературы в институте. От них она научилась ценить образование превыше всего.

"Я всегда обожала учиться, особенно любила языки. Родители с детства прививали мне страсть к чтению. Дом моих родителей похож на библиотеку, и тот факт, что я много читаю и продолжаю учиться - их заслуга", - рассказала спортсменка в интервью газете El Mundo.