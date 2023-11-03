Айтана Бонмати - лучшая футболистка планеты

30 октября в парижском театре "Шатле" прошла церемония вручения награды "Золотой мяч" (Ballon d'Or), обладателями которой стали аргентинец Лионель Месси и испанка Айтана Бонмати.
Если для 36-летнего Месси этот "Золотой мяч" стал восьмым в коллекции, то для 25-летней испанской футболистки "Барселоны" это первая подобная награда в карьере. Свой "Золотой мяч" Бонмати получила из рук теннисиста Новака Джоковича.
В детстве она не сразу полюбила футбол, но уже в 13 лет попала в академию "Барсы". Её родители, Роза и Висент, - филологи и преподаватели каталонского языка и литературы в институте. От них она научилась ценить образование превыше всего.
"Я всегда обожала учиться, особенно любила языки. Родители с детства прививали мне страсть к чтению. Дом моих родителей похож на библиотеку, и тот факт, что я много читаю и продолжаю учиться - их заслуга", - рассказала спортсменка в интервью газете El Mundo.
Бонмати провела феноменальный сезон, и для неё 2023 год получился очень насыщенным в плане побед: она взяла все национальные трофеи в Испании, Лигу чемпионов и выиграла чемпионат мира со сборной Испании.
"Я навсегда запомню 2023-й, он исполнил все мечты маленькой каталонской девочки, которая всю жизнь мечтала о карьере футболистки", - сказала Бонмати.
После победы на ЧМ-2023 она получила награду как лучший игрок турнира, став первой испанской футболисткой как среди женщин, так и среди мужчин, которая была награждена этим трофеем.
Интересно, что в предыдущие два года обладательницей "Золотого мяча" среди женщин становилась Алексия Путельяс - ещё одна футболистка "Барселоны" и сборной Испании.
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