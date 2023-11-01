Как сейчас дела у легендарной баскетболистки Ульяны Семеновой

Privātā Dzīve сообщает, что недавно состоялся традиционный турнир по баскетболу Кубок Ульяны Семеновой, однако сама спортсменка на нем не присутствовала, хотя отметила, что это мероприятие для нее большая честь.

По имеющейся у журнала информации, Семенова не присутствовала на мероприятии по состоянию здоровья. Сама она сказала:

"Я могу передвигаться только на инвалидной коляске. За пределы дома я не выхожу".

Однако баскетболистка отметила, что она в курсе всех актуальных событий в спорте. Она интересуется не только баскетболом, но и волейболом, футболом и легкой атлетикой.

Особенно радовалась Семенова последним достижениям баскетболистов и считает, что новое поколение спортсменов отличается от других, поэтому им и удается достигать таких больших высот.

Подробнее - в новом номере издания Privātā Dzīve.