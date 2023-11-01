Байден наложит вето на американскую помощь Израилю без поддержки Украины

Помощь Израилю и Украине должна быть предоставлена ​​в рамках единого пакета, а разделение может "привести к глобальным последствиям" в сфере национальной безопасности, заявили в Офисе Белого дома по управлению бюджетом.

В понедельник, 30 октября, республиканцы Палаты представителей предложили выделить Израилю 14,3 миллиарда долларов (13,5 миллиарда евро), что приведет к сокращению финансирования федеральной налоговой службы США

Новый спикер Палаты представителей, сторонник Трампа Майк Джонсон, который еще до вступления в должность голосовал против дополнительного финансирования Киеву, заявил, что хотел бы сначала оказать чрезвычайную помощь Израилю, а по Украине принять решение отдельно.

Он также заявил, что хотел бы видеть более подробные отчеты о финансировании, которое уже выделено украинскому правительству для отражения российской агрессии.

Демократы обвиняют республиканцев в том, что они блокируют Конгресс в предоставлении помощи Израилю, предлагая законопроект, основанный на партийных интересах.

Ранее Байден призвал Конгресс немедленно выделить 106 миллиардов долларов. Большая часть этой суммы пойдет Украине, а остальная часть - Израилю и Тайваню, а также на защиту границы США и Мексики.