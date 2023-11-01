Этой зимой Рижская дума очистит от снега больше тротуаров, чем раньше

Этой зимой в Риге будет расширена территория, на которой самоуправление очищает тротуары от снега, сообщили агентству LЕТА в управлении по связям Рижской думы.
В прошлом году самоуправление приняло решение в течение трех лет перейти на централизованную зимнюю уборку тротуаров. Прошлой зимой централизованно очищались тротуары в историческом центре столицы.
В этом году, помимо центра, централизованно будут очищаться тротуары, прилегающие к магистральным улицам и улицам с интенсивным движением, или улицам 1-й и 2-й категории.
В четверг, 2 ноября, в 13:00 в вестибюле пятого этажа Ратуши состоится пресс-конференция о зимнем содержании тротуаров и улиц Риги.
Прежняя система, когда снег с тротуаров убирали владельцы прилегающих зданий, была несправедливой и создавала ситуацию, когда есть участки, которые убираются регулярно, участки, которые не убираются и посыпаются солью, и участки, на которых ничего не делается. Поэтому в прошлом году было принято решение о том, что самоуправление само будет убирать снег с тротуаров.
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