Этой зимой Рижская дума очистит от снега больше тротуаров, чем раньше

В этом году, помимо центра, централизованно будут очищаться тротуары, прилегающие к магистральным улицам и улицам с интенсивным движением, или улицам 1-й и 2-й категории.

Прежняя система, когда снег с тротуаров убирали владельцы прилегающих зданий, была несправедливой и создавала ситуацию, когда есть участки, которые убираются регулярно, участки, которые не убираются и посыпаются солью, и участки, на которых ничего не делается. Поэтому в прошлом году было принято решение о том, что самоуправление само будет убирать снег с тротуаров.