Этот октябрь стал одним из самых влажных в истории наблюдений в Латвии

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среднее количество осадков в Латвии в прошлом месяце составило 123 миллиметра, или 164% от нормы.
Количество осадков в октябре было одним из самых высоких за всю историю наблюдений. Рекорд самого влажного октября принадлежит 1974 и 1997 годам, когда общее количество осадков в стране составило около 140 мм. В октябре 2008, 2009 и 2017 годов также выпало большое количество осадков, в среднем 112-114 мм.
В прошлом месяце больше всего осадков в виде снега и дождя выпало в Руцаве - 161 мм, а меньше всего - 65 мм - в Стальгене.
В среднем в октябре было 18,5 дня с количеством осадков не менее одного миллиметра. В Огресгалсе и Скривери таких дней было 23, а в Руиене меньше всего - 14 дней.
Самый сильный дождь был зафиксирован в Даугавпилсе 23 октября: за ночь выпало 48 мм осадков, что составляет 75% месячной нормы. В конце октября во многих районах страны выпал снег, местами на востоке толщина снежного покрова достигла нескольких сантиметров.
Средняя температура воздуха составила +7,1 градуса, что на 0,3 градуса выше нормы, и минувший октябрь стал самым холодным с 2017 года.
Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 19 октября в Стенде - минус 3,1 градуса, а максимальная - 3 октября в Руцаве - составила +21,6 градуса. За месяц было зафиксировано 19 рекордов тепла, большинство из которых пришлось на последние часы октября, а рекордов холода не было.
Метеорологическая осень началась на большей части территории Латвии 4 октября, побив рекорд самого позднего наступления осени. Поскольку метеорологическое лето местами началось еще в мае, его продолжительность составила четыре с половиной месяца.
При этом 25 октября метеорологическая зима началась в Алуксне, что на три недели раньше обычного.
Самые сильные порывы ветра - 29,8 м/с - наблюдались 8 октября в Вентспилсе во время бури, обрушившейся на Латвию 7 и 8 октября. Эта буря, продолжавшаяся долгое время, нанесла значительный ущерб лесам.
Продолжительность солнечного сияния в октябре была меньше нормы, во многих местах даже в два раза меньше.
Галерея: Поздняя осень в Риге
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