Этот октябрь стал одним из самых влажных в истории наблюдений в Латвии

Количество осадков в октябре было одним из самых высоких за всю историю наблюдений. Рекорд самого влажного октября принадлежит 1974 и 1997 годам, когда общее количество осадков в стране составило около 140 мм. В октябре 2008, 2009 и 2017 годов также выпало большое количество осадков, в среднем 112-114 мм.

В прошлом месяце больше всего осадков в виде снега и дождя выпало в Руцаве - 161 мм, а меньше всего - 65 мм - в Стальгене.

В среднем в октябре было 18,5 дня с количеством осадков не менее одного миллиметра. В Огресгалсе и Скривери таких дней было 23, а в Руиене меньше всего - 14 дней.

Самый сильный дождь был зафиксирован в Даугавпилсе 23 октября: за ночь выпало 48 мм осадков, что составляет 75% месячной нормы. В конце октября во многих районах страны выпал снег, местами на востоке толщина снежного покрова достигла нескольких сантиметров.

Средняя температура воздуха составила +7,1 градуса, что на 0,3 градуса выше нормы, и минувший октябрь стал самым холодным с 2017 года.