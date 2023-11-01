Главное за 1 ноября ⟩ Тайна "Кепки Ушакова", госбюджет-2024 и отъезд виновного в трагическом ДТП

Наступил последний месяц осени, и RUS TVNET рассказывает о главных событиях уходящей среды в Латвии и мире.
Новости Латвии:
"Кепка Ушакова", Грабажкалнс, Мусорная гора. Так рижане называют Дрейлинькалнс в Пурвциемсе, на улице Аугуста Деглава, которая когда-то была свалкой. Да, мусорная куча уже несколько лет озеленена и действительно похожа на гору, но жителям по-прежнему запрещено находиться на этой территории. Портал Apollo связался с Рижской думой, чтобы узнать о будущем Дрейлинькалнса.
Сразу два процесса, которые были причиной многолетних споров политиков - партнерские отношения и ратификация Стамбульской конвенции - на этой неделе сделали шаг навстречу реализации. Каковы перспективы сейчас и как себя чувствуют политические сторонники и противники этих процессов, говорим в эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?".
Пост в Facebook сестры четвероклассника Лиепайской 4-й средней школы поставил на уши всю Латвию. Она написала, что ее брат каждый день подвергается физическому насилию в школе со стороны конкретного одноклассника. Постом поделились сотни пользователей социальных сетей, его прокомментировали более тысячи человек и распространили в СМИ. Но есть и другая сторона этой истории.
Правительство поддержало проект госбюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы. Поступления государственного консолидированного бюджета в следующем году запланированы в размере 14,486 млрд евро, расходы - 16,212 млрд евро.
5 ноября прошлого года в Салдусе произошло трагическое ДТП, в котором по вине пьяного водителя погиб человек. Однако расследование полиции застопорилось, поскольку подозреваемый - военнослужащий-доброволец, который после выздоровления от травм, полученных в результате аварии, вернулся в Украину.
Государство планирует поддержать тех получателей ипотечных кредитов, чьи платежи банку превышают 20% их доходов, однако такой порядок не планируется распространять на семьи с детьми, которым поддержка может быть оказана независимо от величины платежа по отношению к доходам, предусматривают поправки к закону о защите прав потребителей, поддержанные к рассмотрению во втором чтении бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией Сейма.
В среду утром по техническим причинам остановилось движение 1-го и 5-го трамваев на улице Слокас перед остановкой "Улица Балдонес".
Несколько пешеходных переходов в Риге на улице Лубанас представляют собой настоящее испытание для пешеходов. Передача Degpunktā уже не раз фиксировала аварии в этом месте.
За рубежом:
В Украине уже неделю не утихает скандал из-за того, что в Киеве водитель Bolt отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке.
В Париже сотрудники отделения полиции по борьбе с терроризмом открыли огонь по женщине в парандже, которая угрожала пассажирам поезда.
Телевизор, компьютер или любая другая дорогая вещь, а также потерянный в столичном аэропорту багаж всего за два евро - именно такими заманчивыми предложениями мошенники пытаются привлечь внимание жителей Эстонии.
Кто стоит за популярным телеграм-каналом, который призвал дагестанцев штурмовать аэропорт Махачкалы? Отдел Би-би-си по борьбе с дезинформацией попробовал найти ответ на этот вопрос.
Интересное чтиво:
"Я мать троих детей, и сегодня вечером меня охватило отчаяние", - пишет на своей странице в Facebook жительница Валдгале Зане Розенберга. С разрешения автора публикуем ее запись полностью.
"Наш настоящий дом теперь Латвия", - сказал российский актер Шамиль Хаматов в интервью изданию Privātā Dzīve.
Рассказываем, что в культурной программе Латвии в ноябре!
В среду ушел из жизни продюсер "Радио SWH" (Radio SWH), создатель видео- и аудиорекламы и преподаватель Владис Голдбергс.
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