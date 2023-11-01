Главное за 1 ноября ⟩ Тайна "Кепки Ушакова", госбюджет-2024 и отъезд виновного в трагическом ДТП

5 ноября прошлого года в Салдусе произошло трагическое ДТП, в котором по вине пьяного водителя погиб человек. Однако расследование полиции застопорилось, поскольку подозреваемый - военнослужащий-доброволец, который после выздоровления от травм, полученных в результате аварии, вернулся в Украину.

Государство планирует поддержать тех получателей ипотечных кредитов, чьи платежи банку превышают 20% их доходов, однако такой порядок не планируется распространять на семьи с детьми, которым поддержка может быть оказана независимо от величины платежа по отношению к доходам, предусматривают поправки к закону о защите прав потребителей, поддержанные к рассмотрению во втором чтении бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией Сейма.

В среду утром по техническим причинам остановилось движение 1-го и 5-го трамваев на улице Слокас перед остановкой "Улица Балдонес".

Несколько пешеходных переходов в Риге на улице Лубанас представляют собой настоящее испытание для пешеходов. Передача Degpunktā уже не раз фиксировала аварии в этом месте.

За рубежом:

В Украине уже неделю не утихает скандал из-за того, что в Киеве водитель Bolt отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке.

В Париже сотрудники отделения полиции по борьбе с терроризмом открыли огонь по женщине в парандже, которая угрожала пассажирам поезда.