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Видео ⟩ Первая ракетка России показал средний палец болельщикам в Париже

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Третья ракетка рейтинга ATP Даниил Медведев
Третья ракетка рейтинга ATP Даниил Медведев Фото: AFP/SCANPIX

Третья ракетка рейтинга ATP Даниил Медведев после поражения во втором круге парижского турнира "Мастерс" настолько разозлился на болельщиков, что показал им средний палец.

Медведев живет в Монако и свободно говорит по-французски, однако парижская общественность приняла его не очень тепло.

Во втором раунде парижского турнира "Мастерс", в котором Медведев проиграл со счетом 3-6, 7-6(4), 6-7(2) болгарину Григору Димитрову, россиянина освистали.

Во втором сете публика начала скандировать имя Димитрова и освистывать Медведева. "Если они продолжат свистеть, я не буду играть", - сказал Медведев рефери.

Покидая площадку, он показал в сторону трибун средний палец. "Я просто посмотрел на свои ногти. Зачем мне показывать пальцем на такую ​​замечательную публику? Это лучше, чем пустые трибуны", - саркастически заявил Медведев на пресс-конференции.

Эти высказывания вызвали гнев среди французских любителей тенниса.

"Думаю, не имеет значения, что я играю во Франции. Важнее, в каком турнире мы играем и как я веду себя вне тенниса. У меня много друзей-французов, и некоторым из них не нравится этот турнир. Может быть, в этом причина... Многим игрокам не нравится играть в Париже именно по этим причинам. Во время пандемии, когда трибуны были пусты, я играл здесь намного лучше", - сказал Медведев.

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