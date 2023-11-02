Главное за 2 ноября ⟩ Отстранен мэр Резекне, шторм в Европе и Сейм поддержал партнерские отношения

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что собирается баллотироваться на следующих выборах президента Украины.

На прошлой неделе в Украине разразился скандал: в Киеве водитель Bolt отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Компания прокомментировала блокировку скандального таксиста, сообщает Rus.Postimees.

В Западной Европе бушует шторм Kieran, на атлантическом побережье Франции порывы ветра достигают 180 километров в час (50 метров в секунду).

Во вторник вечером на балкон многоквартирного дома по адресу Кооли, 14 в волости Харку бросили бомбу, сделанную из средства для чистки труб, пишет Rus.Postimees.

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Третья ракетка рейтинга ATP Даниил Медведев после поражения во втором круге парижского турнира "Мастерс" настолько разозлился на болельщиков, что показал им средний палец.

Хрустящий печеный картофель - это не только удовольствие на каждый день, но и замечательное дополнение к праздничным угощениям. Но не всегда все идет по плану, поэтому некоторые советы обязательно пригодятся!

Блогер из Латвии Айя Нагле часто снимает различные обзоры ресторанов, магазинов и других заведений. В этот раз Айя побывала в Таллинне, где решила провести проверку номера в престижном отеле Radisson Collection. О том, что из этого вышло, рассказывает эстонское издание Limon.ee.

Латвийский миллионер Юлий Круминьш, который в декабре отметит свое 80-летие, раскрыл свои грандиозные планы на грядущий праздник.

В пятницу, 27 октября, певица Амината Савадого дала большой сольный концерт Paisums. Bēgums в Palladium. Прозвучали как известные, так и совершенно новые песни. Paisums. Bēgums - это было не просто музыкальное выступление, а настоящее шоу, в котором невероятный профессиональный вокал Аминаты приправлен живой музыкой, оригинальной сценографией, яркими танцами и, конечно, продуманными сценическими костюмами.