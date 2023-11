Главное за 2 ноября ⟩ Отстранен мэр Резекне, шторм в Европе и Сейм поддержал партнерские отношения

Второй год подряд AS Swedbank Baltics завоевывает статус самой дорогой компании Латвии, второе место занимает AS Latvenergo, третье - AS Latvijas valsts meži, по версии Nasdaq Riga и Prudentia, которые опубликовали в четверг, 2 ноября, список "Топ-101" самых ценных компаний Латвии.