Главное за 2 ноября ⟩ Отстранен мэр Резекне, шторм в Европе и Сейм поддержал партнерские отношения

Уходящий рабочий день принес множество важных событий - от должности отстранен мэр Резекне Александр Барташевич, в Латвии запретили находиться автомобилям, зарегистрированным в России, а Сейм концептуально поддержал пакет законов о партнерских отношениях. Об этих и других новостях четверга, 2 ноября, расскажет RUS TVNET.
Новости Латвии:
За значительные нарушения, выявленные в работе председателя Резекненской городской думы, министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня 2 ноября 2023 года подписала распоряжение об отстранении руководителя самоуправления Александра Барташевича от исполнения должностных обязанностей.
Сегодня, 2 ноября, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в России.
В четверг, 2 ноября, большинство депутатов Сейма приняло решение концептуально поддержать продвигаемый министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере ("Новое Единство") пакет законопроектов, которые введут в Латвии новый правовой институт - партнерство.
Второй год подряд AS Swedbank Baltics завоевывает статус самой дорогой компании Латвии, второе место занимает AS Latvenergo, третье - AS Latvijas valsts meži, по версии Nasdaq Riga и Prudentia, которые опубликовали в четверг, 2 ноября, список "Топ-101" самых ценных компаний Латвии.
В среду утром, в 8:30, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила звонок от женщины, которая стала свидетелем смерти человека, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
Российская армия развернула беспрецедентное по масштабу наступление на Авдеевку — небольшой город в нескольких километрах к северу от Донецка. Накал и характер боёв за Авдеевку таков, что ситуацию там сравнивают с «бахмутской мясорубкой». Украинский Генштаб заявляет, что российские войска несут огромные потери, это подтверждают и участники событий с обеих сторон. Но российское наступление только усиливается, в бой вводятся новые подразделения, зачастую без огневой поддержки. Почему России так важен этот населённый пункт?
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