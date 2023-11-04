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Видео ⟩ Смольянинов про встречу с Путиным: "Он выдающийся понторез"

rus.tvnet.lv
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Артур Смольянинов
Артур Смольянинов Фото: Кадр из видео

Российский актер Артур Смольянинов, который осудил войну в Украине, покинул родину и живет в Латвии, в интервью телеканалу "Дождь" рассказал о своих впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным после премьеры фильма "9 рота". 

"Он [В. Путин - прим. ред.] вообще по психотипу, как я понимаю, человек, который умеет произвести впечатление", - заметил Артур Смольянинов.

По его мнению, путин из тех людей, которые быстро хватают суть.

Он может ничего не знать, но произведет впечатление: "Он выдающийся понторез. Блестящий [...]. 

Ты понимаешь, что у него язык подвешен, а это на людей попроще производит неизгладимое впечатление", - вспоминает актер свои наблюдения. 

Смольянинов подчеркнул, что во время встречи был содержательный разговор, но после него ничего не осталось. Словно белый лист. 

"Как будто бы поговорил с пустотой, но содержательно. Это очевидно какие-то приемы есть в психологии", - резюмировал артист. 

Напомним, Артур Смольянинов приехал в Латвию 27 сентября 2022 года. Еще во время жизни в России, кроме кинокарьеры, Артур стал заниматься музыкой. Здесь, в Латвии, он создал проект cheLovek. В нем задействованы музыканты из Латвии. Вместе они работают над созданием мини-альбома из четырех песен. Артур начал учить латышский язык. 

Видео: интервью с Артуром Смольяниновым

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