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Прокуратура просит Кирсиса оценить действия начальника столичной полиции

rus.tvnet.lv/LETA
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Мэр Риги Вилнис Кирсис.
Мэр Риги Вилнис Кирсис. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника Видземского управления полиции самоуправления Риги и просит председателя Рижской думы Вилниса Кирсиса дать оценку действиям начальника столичной полиции Юриса Лукаса.

Как сообщили в прокуратуре, полицейский обвиняется в том, что при исполнении служебных обязанностей превысил предусмотренные законом права и полномочия сотрудника полиции применять физическую силу и применил необоснованное насилие к мужчине, причинив ему физическую боль.

Также сотрудник полиции обвиняется в ложном сообщении о совершении уголовного преступления с целью добиться возбуждения уголовного дела в отношении упомянутого мужчины по обвинению в совершении тяжкого преступления.

Прокурор прокуратуры по расследованию преступлений на госслужбе также направил председателю Рижской думы требование рассмотреть действия начальника полиции самоуправления, так как по данному случаю в полиции не была проведена служебная проверка.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.

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