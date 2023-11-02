Белорусский транзит для нелегалов. Что на границе сейчас?

То, что ситуация с передвижением нелегальных мигрантов у границы с ЕС выглядит теперь не так, как раньше, подтверждают белорусские водители такси. На условиях аномнимности один из них пояснил, что иностранцы стараются "не мелькать" в приграничье, отсиживаясь для начала в городах.

"Если раньше они не особо прятались и не скрывали целей своего визита в Беларусь, то теперь всё происходит в режиме конспирации", - говорит собеседник DW. По его словам, для ночлега используются съемные квартиры и дома в Бресте и в других городах возле границы. Но почти всегда это жилье не сдается официально. "Сами мигранты жилье не выбирают: это делают их проводники, которые стараются использовать квартиры, которые не были "засвечены" в сдаче в аренду через популярные сервисы", - поясняет водитель такси.

Его коллега дополнил, что желающие нелегально попасть в ЕС транзитом через Беларусь перестали пользоваться железнодорожным транспортом. "На вокзалах теперь усиленно досматривают поезда из России в поисках мигрантов, - говорит брестский таксист. - Их везут на машинах и не всегда по основным дорогам, чтобы не попасть под контроль ГАИ и других служб".