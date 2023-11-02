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Тепло, но ветрено: синоптики о погоде в пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
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Сильный ветер. Иллюстративное фото.
Сильный ветер. Иллюстративное фото. Фото: Jens Buettner/AP

В пятницу, 3 ноября, на территории Латвии усилится юго-восточный ветер, порывы которого составят 12-17 метров в секунду, сообщают синоптики.

Ожидается переменная облачность с солнцем. Более облачно будет в Курземе, местами пройдут дожди.

Температура воздуха повысится до +8...+12 градусов.

В Риге солнце будет просвечивать сквозь облака, дождя не ожидается, температура воздуха составит около +10 градусов. Вечером до 16 метров в секунду усилится юго-восточный ветер.

Галерея: Осень в Риге

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