Тепло, но ветрено: синоптики о погоде в пятницу

В пятницу, 3 ноября, на территории Латвии усилится юго-восточный ветер, порывы которого составят 12-17 метров в секунду, сообщают синоптики.
Ожидается переменная облачность с солнцем. Более облачно будет в Курземе, местами пройдут дожди.
Температура воздуха повысится до +8...+12 градусов.
В Риге солнце будет просвечивать сквозь облака, дождя не ожидается, температура воздуха составит около +10 градусов. Вечером до 16 метров в секунду усилится юго-восточный ветер.
Галерея: Осень в Риге
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