Тепло, но ветрено: синоптики о погоде в пятницу

Ожидается переменная облачность с солнцем. Более облачно будет в Курземе, местами пройдут дожди.

Температура воздуха повысится до +8...+12 градусов.

В Риге солнце будет просвечивать сквозь облака, дождя не ожидается, температура воздуха составит около +10 градусов. Вечером до 16 метров в секунду усилится юго-восточный ветер.

Галерея: Осень в Риге