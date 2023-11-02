На какие выгоды рассчитывает Китай, пытаясь выступить посредником в войне Израиля и ХАМАС

Поскольку официальный Пекин поддерживает относительный баланс в отношениях со всеми сторонами конфликта, он может в какой- то мере выступать посредником. Во всяком случае так считает Дон Мерфи, доцент в Национальном военном колледже при Министерстве обороны США, изучающая китайскую внешнюю политику.

Она говорит, что у Китая неплохие отношения с палестинцами, арабскими странами, Турцией и Ираном. «Вместе с США, у которых хорошие отношения с Израилем, они могли бы собрать всех игроков за столом переговоров», — сказала она.

Однако другие наблюдатели отмечают, что Китай, несмотря на все старания, на данный момент остается лишь второстепенным игроком на Ближнем Востоке.

«Китай не является серьезным игроком на этом поле. Я говорил с людьми из разных стран региона, и никто не ждет, что Китай сможет внести значимый вклад в решение этого вопроса», — сказал Джонатан Фултон, старший научный сотрудник Атлантического совета [в России объявлен «нежелательной организацией» — Ред.], специализирующийся на отношениях Китая со странами Ближнего Востока.

"Контекст" Фото: BBC

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