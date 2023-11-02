Премьер Израиля: "Мы на пиковой точке битвы" в Газе

"Мы находимся на пиковой точке битвы. Мы достигли впечатляющих успехов и прошли окраины города Газа. Мы наступаем", - заявил премьер.

Кроме этих слов, Нетаньяху не привел никаких деталей о ходе операции. Ранее мировые СМИ сообщали, что армия Израиля ведет бои с вооруженными членами ХАМАС в пяти районах на севере сектора Газа.

В среду, 1 ноября, представители израильской армии также сообщали, что находятся "у ворот города Газа".