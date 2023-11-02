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Премьер Израиля: "Мы на пиковой точке битвы" в Газе

rus.tvnet.lv
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Фото: Roman Yanushevsky/Shutterstock

В четверг, 2 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о боевых действиях в Газе.

"Мы находимся на пиковой точке битвы. Мы достигли впечатляющих успехов и прошли окраины города Газа. Мы наступаем", - заявил премьер.

Кроме этих слов, Нетаньяху не привел никаких деталей о ходе операции. Ранее мировые СМИ сообщали, что армия Израиля ведет бои с вооруженными членами ХАМАС в пяти районах на севере сектора Газа.

В среду, 1 ноября, представители израильской армии также сообщали, что находятся "у ворот города Газа".

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