США ввели санкции против банков, "СПБ Биржи" и "Бауманки"

США расширили санкции, введенные против России за ее продолжающееся вторжение в Украину, и включили в черный список 37 физических лиц и около 200 компаний. Новые ограничения нацелены, в частности, на сокращение будущих энергетических возможностей РФ, а также направлены против обхода санкций и против производителей барражирующего боеприпаса - беспилотника ZALA Ланцет, сообщается в четверг, 2 ноября, на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Под ограничения подпали российские банки, в частности "Почта банк", "Русский стандарт", Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), "ХКФ банк", Русский региональный банк и "Абсолют банк". Среди новых фигурантов черного списка - компания "СПБ Биржа", являющаяся крупнейшей в РФ площадкой для торговли иностранными бумагами. В тот же день торги иностранными акциями на "СПБ Бирже" временно приостановили, передает ТАСС. Акции биржи после этих сообщений упали более чем на 20 процентов.