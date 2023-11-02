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Видео ⟩ В лесу Елгавского края, возможно, был найден мертвый младенец

rus.tvnet.lv
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Машина скорой помощи в лесу
Машина скорой помощи в лесу Фото: Ekrānuzņēmums no video

Утром в четверг, 2 ноября, в автомобиле, найденном в лесу Валгундской волости Елгавского края было обнаружено тело младенца. Об этом свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении программы Degpunktā.

Сотрудники правоохранительных органов уже несколько часов работают в лесу на территории, которая огорожена специальными полицейскими лентами. На месте также замечена машина скорой помощи и несколько человек в оранжевых жилетах с собакой.

В полиции не подтвердили и не опровергли программе факт обнаружения останков ребенка в лесу.

Представители организации K9 SOS cilvēku meklēšana также не стали комментировать, что именно произошло и что они ищут, лишь подтвердили, что идут поиски, в которых участвуют около десяти человек из их организации.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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