Видео ⟩ В лесу под Елгавой, возможно, был найден мертвый младенец

Утром в четверг, 2 ноября, в автомобиле, найденном в лесу Валгундской волости Елгавского края было обнаружено тело младенца. Об этом свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении программы Degpunktā.
Сотрудники правоохранительных органов уже несколько часов работают в лесу на территории, которая огорожена специальными полицейскими лентами. На месте также замечена машина скорой помощи и несколько человек в оранжевых жилетах с собакой.
В полиции не подтвердили и не опровергли программе факт обнаружения останков ребенка в лесу.
Представители организации K9 SOS cilvēku meklēšana также не стали комментировать, что именно произошло и что они ищут, лишь подтвердили, что идут поиски, в которых участвуют около десяти человек из их организации.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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