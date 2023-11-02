Видео ⟩ В лесу под Елгавой, возможно, был найден мертвый младенец

Сотрудники правоохранительных органов уже несколько часов работают в лесу на территории, которая огорожена специальными полицейскими лентами. На месте также замечена машина скорой помощи и несколько человек в оранжевых жилетах с собакой.

В полиции не подтвердили и не опровергли программе факт обнаружения останков ребенка в лесу.

Представители организации K9 SOS cilvēku meklēšana также не стали комментировать, что именно произошло и что они ищут, лишь подтвердили, что идут поиски, в которых участвуют около десяти человек из их организации.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)