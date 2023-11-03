"Он феноменален". Обозреватель о Порзиньгисе после перехода в "Бостон"

"Селтикс" на открытии сезона были самой убедительной командой во всей НБА. Лишь командам "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс" удалось победить в первых четырех играх.

Одним из самых важных пополнений в составе "Селтикс" этим летом стал латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис. Бакли похвалил латвийца, но призвал не переоценивать его.

"Неважно, насколько высока планка, установленная "Селтикс" для Порзиньгиса, трудно представить, чтобы он не превзошел ее. Он одновременно расширил атаку и добавил разнообразия, будучи в состоянии совершать броски самостоятельно. В обороне он грозный защитник штрафной площади, также его вклад чувствуется в борьбе за подборы", - пишет Бакли, добавляя, что латвиец выглядит недостающим кусочком пазла для "Селтикс".

Однако обозреватель считает, что еще слишком рано называть Порзиньгиса самым важным игроком межсезонья какой-либо команды.

"Он феноменален. Все, что он сделал до сих пор, можно сделать и в оставшейся части сезона, если Порзиньгис сохранит здоровье, - написал Бакли. - Если с Порзиньгисом все будет в порядке, его присутствие будет ощущаться на обоих концах площадки. Однако недостатка в претендентах на честь самого значимого дополнения прошедшего межсезонья нет. Например, Дамиан Лиллард, новичок Виктор Вембаньяма или даже товарищ Порзиньгиса по команде Джру Холидей. В этом межсезонье было слишком много громких сделок, чтобы сказать, что [переход Порзиньгиса в "Селтикс"] был самым впечатляющим".

Порзиньгис в четырех матчах регулярного чемпионата набирал в среднем 18,8 очка, делал 7,3 подбора, 1,5 блок-шота, 0,8 перехвата и 1,5 передачи. Пока что точность у латвийца отличная - 55,8% с игры, 90% со штрафного, и 45% с дальней линии.