На выходных ожидается сильный ветер: могут ломаться деревья

В ночь на субботу на юго-западе страны ожидается дождь, днем - в большинстве регионов страны. Температура воздуха ночью составит +7…+10 градусов, на востоке - от +3 до +6 градусов, днем - до +8…+11 градусов.

Ночью сохранятся порывы юго-восточного ветра до 13-18 м/с, утром и днем на западе и в центральных регионах страны южный ветер усилится до 17-22 м/с, на побережье - до 26 м/с. Такой ветер может ломать деревья и ветки, причинять другие небольшие повреждения. Вечером в субботу ветер стихнет, а в воскресенье будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В воскресенье в Латвии больше не ожидается сильных осадков, небо будет частично затянуто облаками, во многих местах будет светить солнце. Температура воздуха днем составит +7...+11 градусов.

Начало следующей недели будет преимущественно облачным и дождливым. Температура воздуха большую часть недели составит от +2 до +10 градусов и ночью, и днем.

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