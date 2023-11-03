Витолиньш включил в сборную Латвии четырёх дебютантов

Команда под руководством Харийса Витолиньша 9 и 10 ноября в ледовом холле "Даугава" сразится со сборной Франции. Оба матча начнутся в 19:00.

В этот раз в состав сборной Латвии вошли три вратаря, восемь защитников и двенадцать нападающих. Аргинто Милбергс, Кристап Рокис, Роберт Цюнскис и Анри Равинскис ранее не играли за национальную сборную.

В декабре сборная Латвии примет участие в Kaufland Cup в Словакии, где помимо хозяев и нашей команды сыграет также сборная Норвегии. В апреле сборная Латвии проведёт восемь проверочных матчей в рамках подготовки к чемпионату мира.

Планируется, что на последнем этапе подготовки к чемпионату мира сборная Латвии сыграет два матча дома против сборной Австрии, один - против Финляндии, с которой есть соглашение о товарищеских матчах сроком на два года, затем состоятся проверочные матчи в Швейцарии, а завершится подготовка к чемпионату на глазах у собственной публики против норвежцев.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

Состав сборной Латвии на проверочные матчи против Франции: Вратари: Ивар Пунненов, Эрик Витолс, Аргинто Милбергс. Защитники: Кристиан Рубин, Кристап Зиле, Роберт Мамчицс, Микс Тумановс, Эрнест Ошениекс, Артур Анджанс, Наурис Сейейс, Патрик Озолс. Нападающие: Мартиньш Дзиеркалс, Ренарс Крастенбергс, Эдуард Тралмакс, Харальд Эгле, Георг Головков, Филипс Бунцис, Оскар Лапинскис, Даниэль Берзиньш, Рихард Мелналкснис, Кристап Рокис, Роберт Цюнскис, Анри Равинскис.