Главное за 3 ноября ⟩ Смерть пропавшего младенца, строительство терминала аэропорта и возвращение Пугачевой

Новая война на Ближнем Востоке уже унесла тысячи жизней, число погибших продолжает расти. Конфликт сопровождается волной антисемитизма, который наблюдается не только в России, где произошли первые еврейские погромы 21 века, но и во всем мире, в том числе на Западе.

Когда 33-летняя сотрудница полиции Аризбет Дионисио Амбросио принимала участие в спасательных работах в мексиканском городе Акапулько после урагана «Отис», она услышала вдалеке детский плач.

25 октября в Индонезии при разрушении стеклянного моста погиб турист, пишет The Jakarta Post со ссылкой на местную полицию.

Второй раз в истории человеку пересадили свиное сердце. Однако через шесть недель после трансплантации органа мужчина умер, сообщили в Медицинском центре Университета Мэриленда.

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Артемий Белокрылец (Белый), Данила Бойков, Антон Ганин (Anthony), Роберт Ермак и Марк Санников - пять молодых парней, которые пытаются записать свой первый альбом. Они творят, мечтают и много спорят. Никто не знает, чем закончится эта история.