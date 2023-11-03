Рабочая неделя подходит к концу. Радостных новостей немного: пропавший без вести младенец найден мертвым, мошенники находят новые способы обманывать, в Украине и Израиле продолжаются войны. Но при этом Латвия все-таки готовится к месяцу государственных праздников, а в Ригу интегрируются объекты Rail Baltica. Обо всем этом и многом другом читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 3 ноября ⟩ Смерть пропавшего младенца, строительство терминала аэропорта и возвращение Пугачевой
Новости Латвии:
1 ноября в Госполицию поступила информация об исчезновении Анны Янсоне 1989 года рождения и ее дочери Луизы Эвертовской 2023 года рождения. Вчера, 2 ноября, при проведении поисковых мероприятий сотрудники Госполиции обнаружили в лесу Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором, к сожалению, объявленный в розыск младенец был найден мертвым. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, полиция продолжает поиск матери ребенка.
Государственная полиция в Огрском крае задержала Алвиса Бекетовcа, который в свое время был включен в европейский список самых разыскиваемых преступников и осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетней.
Широкой праздничной программой не только в центре Риги, но и в районах будут отмечаться государственные праздники. В ноябре в столице запланировано более 30 мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса и Дню независимости Латвии.
В последнее время появился новый вид мошенничества, когда финансовые мошенники, звоня латвийским жителям, призывают их принять участие в "операциях безопасности", чтобы помочь выявить мошенников, сообщили RUS TVNET в Swedbank. Во время таких звонков клиенты банка получают предложение снять наличные деньги и передать их якобы "сотруднику службы безопасности", который их "сохранит в надежном месте" или использует для поимки злоумышленников.
Государственная финансовая поддержка руководителей хоров и танцевальных коллективов Праздника песни и танца крайне низка. За эту работу платят всего 36 евро в месяц, остальное берут на себя самоуправления. Руководители коллективов разочарованы, поскольку ранее планировалось, что в бюджете следующего года будут выделены средства на повышение зарплаты, но этого не произошло, сообщает TV3 Ziņas.
Миллионер Юлий Круминьш в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) открыто поразмышлял о семейных ценностях и рассказал о ситуации, когда он не общался с одной из дочерей в течение пяти лет.
Набережная Генерала Радзиньша в Риге будет сдана в эксплуатацию после реконструкции до конца месяца, сообщили сегодня, 3 ноября, на мероприятии для прессы строители. Реконструкция набережной проводилась в рамках проекта по интеграции железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги.
Аэропорт "Рига" объявил первый этап строительных закупок - предварительный отбор претендентов на строительство нового здания пассажирского терминала аэропорта. Выбранный застройщик также построит комплекс обработки и сортировки багажа, новые подъездные пути, многоэтажную автостоянку и соединение аэропорта со станцией Rail Baltica.
В социальных сетях распространился фрагмент из передачи "Что происходит в Латвии" (Kas notiek Latvijā) от 1 ноября, где ведущий Янис Домбурс повысил голос на Айнара Шлесерса.
За рубежом:
Певица Алла Пугачева, которая после нападения России на Украину уехала в Израиль, прибыла в Москву. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на слова помощницы Пугачевой Елены Чупраковой ТАСС.
Новая война на Ближнем Востоке уже унесла тысячи жизней, число погибших продолжает расти. Конфликт сопровождается волной антисемитизма, который наблюдается не только в России, где произошли первые еврейские погромы 21 века, но и во всем мире, в том числе на Западе.
Когда 33-летняя сотрудница полиции Аризбет Дионисио Амбросио принимала участие в спасательных работах в мексиканском городе Акапулько после урагана «Отис», она услышала вдалеке детский плач.
25 октября в Индонезии при разрушении стеклянного моста погиб турист, пишет The Jakarta Post со ссылкой на местную полицию.
Второй раз в истории человеку пересадили свиное сердце. Однако через шесть недель после трансплантации органа мужчина умер, сообщили в Медицинском центре Университета Мэриленда.
Интересное чтиво:
Артемий Белокрылец (Белый), Данила Бойков, Антон Ганин (Anthony), Роберт Ермак и Марк Санников - пять молодых парней, которые пытаются записать свой первый альбом. Они творят, мечтают и много спорят. Никто не знает, чем закончится эта история.
Российские пропагандистские сообщения прошлой недели характеризуются не только тем, что говорилось, но и тем, что замалчивалось. Что касается сказанного, то 99% времени как в новостных, так и в пропагандистских программах было занято войной между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, в которой Россия позиционирует себя как защитника ни в чем не повинного палестинского гражданского населения и откровенно демонизирует Израиль, подчеркивая, что эта страна совершает военные преступления.
Защитница животных и инфлюенсер Занда Индриксоне Паэглите публично рассказала об абьюзивных отношениях. В то время Занде было 22 года, но свой опыт она открыла другим только сейчас - шесть лет спустя. Ее признание вызвало резонанс у пользователей соцсетей. В историю вовлечены Занда и ее тогдашний супруг, Государственная полиция, суд и даже Алдис Гобземс.
Контрнаступление Украины не достигло желаемой цели, а война перешла в позиционную фазу, написал в The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. DW попросила экспертов прокомментировать его оценки.
В настоящее время эстонский и латвийский предприниматель Олег Осиновский добивается успехов в Латвии: на его локомотиворемонтном заводе в Даугавпилсе только что завершилось изготовление двух трамваев - в последний раз трамваи производились в Латвии 35 лет назад, и косметическое предприятие Dzintars, находившееся на грани закрытия, также наращивает обороты, пишет Rus.Postimees.
Если натереть картофель для блинов и на какое-то время оставить эту массу, не секрет, что она станет темно-коричневой или даже сине-серой. И это явно не способствует аппетиту, ведь и приготовленные из такого теста блины получаются не такими золотистыми, как хотелось бы. Хорошая новость в том, что эту проблему легко можно решить.
30 октября в парижском театре "Шатле" прошла церемония вручения награды "Золотой мяч" (Ballon d'Or), обладателями которой стали аргентинец Лионель Месси и испанка Айтана Бонмати.
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