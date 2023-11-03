То, что жена Анна с малышом пропали, Юрис обнаружил вечером в среду, 1 ноября. Еще была надежда, что жена отправилась в садик за старшей дочерью, но дочь не забрали. Телефон был выключен, сообщает программа LTV Panorāma.
Видео ⟩ Могло ли более скорое вмешательство полиции спасти жизнь дочери Анны? Муж изначально искал ее один
"Два часа прошло с тех пор, как я обнаружил, что ее нет. Удалось довольно быстро [полицию] убедить, что надо воспринимать всерьез, а потом приехал экипаж", - рассказал LTV ее супруг Юрис.
Исчезновение пришлось воспринимать всерьез потому, что
у Анны была открыта послеродовая депрессия, причем в сентябре уже была попытка суицида, после которой она лечилась в больнице. После замены препарата казалось, что стало лучше.
Именно муж понял, что женщина использовала автомобиль Bolt и в истории поисковых запросов Google было видно, что уже утром Анна изучала со своего телефона карту Елгавского края. Юрис попросил полицию поехать туда, но они заявили, что ночью ничего не будут искать. Поэтому он уехал один.
"Что мне делать, если не использовать ту информацию, которая есть? И тогда я искал там по тем дорогам, но, к сожалению, не нашел, - отметил Юрис. - Там много тех лесных дорог, десятки, я заезжал во все, я заехал и в правильную…"
Из-за разбитой лесной дороги он не добрался до авто. Юрис из-за этого переживает. Он не смог найти машину сам.
Госполиция широких комментариев по поводу произошедшего Латвийскому телевидению не предоставила, лишь повторно подтвердила, что 2 ноября около часа в 10 утра поступила информация о возможном местонахождении женщины и малыша в Елгавском крае. "В Валгундской волости была обнаружена машина, на которой передвигалась пропавшая Анна Янсоне. Соответственно, в салоне автомобиля был обнаружен указанный младенец", - отметили в Госполиции.
Явных травм на теле у ребенка не было, но отцу дочку осмотреть разрешили лишь спустя несколько часов. Юриса до сих пор не оставляет в покое мысль, что было бы, если бы полиция действовала сразу.
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