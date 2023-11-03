Видео ⟩ Могло ли более скорое вмешательство полиции спасти жизнь дочери Анны? Муж изначально искал ее один

"Два часа прошло с тех пор, как я обнаружил, что ее нет. Удалось довольно быстро [полицию] убедить, что надо воспринимать всерьез, а потом приехал экипаж", - рассказал LTV ее супруг Юрис.

Исчезновение пришлось воспринимать всерьез потому, что

у Анны была открыта послеродовая депрессия, причем в сентябре уже была попытка суицида, после которой она лечилась в больнице. После замены препарата казалось, что стало лучше.

Именно муж понял, что женщина использовала автомобиль Bolt и в истории поисковых запросов Google было видно, что уже утром Анна изучала со своего телефона карту Елгавского края. Юрис попросил полицию поехать туда, но они заявили, что ночью ничего не будут искать. Поэтому он уехал один.

"Что мне делать, если не использовать ту информацию, которая есть? И тогда я искал там по тем дорогам, но, к сожалению, не нашел, - отметил Юрис. - Там много тех лесных дорог, десятки, я заезжал во все, я заехал и в правильную…"