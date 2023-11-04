Занявший второе место на прошлогоднем Рижском марафоне кенийский бегун дисквалифицирован на 8 лет

Кенийский бегун на длинные дистанции Майкл Ньенга Куньюга, финишировавший вторым на прошлогоднем Рижском марафоне, дисквалифицирован на восемь лет, сообщил Легкоатлетический союз (AIU).
После Рижского марафона 15 мая 2022 года в пробах мочи Куньюги были обнаружены следы метаболита нандролона - 19-норандростерона, сообщает агентство LETA.
В решении AIU сказано, что Куньюга подал ложную медицинскую информацию в качестве обоснования присутствия вещества в организме и несколько раз отказывался давать показания, что позволило дисквалифицировать его не только за применение допинга, но и за манипулирование во время расследования.
Восьмилетняя дисквалификация для 36-летнего кенийца вступила в силу 1 августа 2022 года, когда к нему была применена временная дисквалификация. Кроме того, аннулированы все его результаты с 15 мая прошлого года, в том числе занятое на Рижском марафоне второе место - он финишировал за 2 часа, 12 минут и 44 секунды.
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