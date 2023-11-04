Пожар в рижской многоэтажке: загорелась квартира, владельцы которой собирали на помойках хлам

В среду в Риге в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. Соседи в связи с произошедшим не скрывают гнева, так как люди, проживающие в горевшей квартире, уже и ранее доставляли головную боль другим из-за своей особой привычки - они увлекались сбором вещей, сообщает передача Degpunktā.
Жильцы дома указывают, что эти люди собирают хлам, и квартира полна мусора. "Это не вещи, что загорелись, а собранный на помойках хлам", - рассказала жительница дома, пояснив, что "подъезд уже вонял".
Пожарные признали, что настолько захламленной квартиры еще не видели, и что спасательные работы по этой причине были сильно затруднены.
После локализации пожара еще долгое время пришлось перебирать собранные в квартире вещи, чтобы убедиться в том, что нет других очагов горения.
Местные жители рассказали, что владелец жилья уже ранее попадал на телеэкраны, так как ездил на старых "Жигулях", перегруженных металлоломом.
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