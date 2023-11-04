Пожар в рижской многоэтажке: загорелась квартира, владельцы которой собирали на помойках хлам

Жильцы дома указывают, что эти люди собирают хлам, и квартира полна мусора. "Это не вещи, что загорелись, а собранный на помойках хлам", - рассказала жительница дома, пояснив, что "подъезд уже вонял".

Пожарные признали, что настолько захламленной квартиры еще не видели, и что спасательные работы по этой причине были сильно затруднены.

После локализации пожара еще долгое время пришлось перебирать собранные в квартире вещи, чтобы убедиться в том, что нет других очагов горения.

Местные жители рассказали, что владелец жилья уже ранее попадал на телеэкраны, так как ездил на старых "Жигулях", перегруженных металлоломом.

Фото: Ekrānuzņēmums no video/Degpunktā

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: