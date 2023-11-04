Первый выходной день принес множество новостей - в Кулдигском крае произошло столкновение двух автомобилей, служба неотложной медицинской помощи (NMPD) пояснила, в каких случаях она выписывает счета, а муж пропавшей Анны рассказал, что произошло 1 ноября и почему мать ушла с ребенком из дома. Об этих и других событиях субботы, 4 ноября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 4 ноября ⟩ Полиция ищет мать умершей девочки, тяжелая авария под Кулдигой и за какой вызов NMPD выпишет счет
Новости Латвии:
С привлечением широких человеческих ресурсов и технических средств в субботу, 4 ноября, продолжается поиск матери умершего младенца, сообщила агентству LETA специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Рута Страутниеце.
Реагируя на сюжет передачи Bez Tabu телеканала TV3 о женщине, которой за вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) выписали счет, NMPD в Facebook опубликовала пост, пояснив, в каких случаях служба выписывает такие счета. Публикуем перевод поста NMPD полностью.
В пятницу, 3 ноября, в 21:11 в Кулдигском крае, в волости Ренькю, на автодороге Кулдига - Скрунда - Эмбуте произошло столкновение двух автомобилей Audi.
Рижанка Кристине пожаловалась в редакцию Rus.LSM.lv, что в одном из магазинов в Болдерае охранник сначала обыскал, а затем выгнал ее брата - человека с синдромом Дауна.
1 ноября Латвию потрясла новость о том, что пропала Анна Янсоне 1998 года рождения и ее родившаяся в этом году дочь Луизе Эвертовска. 2 ноября Государственная полиция нашла автомобиль, в котором мертвым был обнаружен младенец, объявленный в розыск. Анна Янсоне по-прежнему разыскивается. Что произошло 1 ноября и почему Анна ушла с ребенком из дома? Ее муж Юрис Эвертовскис согласился на короткий разговор.
За рубежом:
Один из самых важных аспектов для понимания многочисленных репортажей, аналитических статей и комментариев, появившихся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, — это то, что ни один из их авторов не дает всестороннего представления о происходящем. Дело не только в том, что за туманом войны трудно рассмотреть происходящее на поле боя. Новые очертания конфликта между израильтянами и палестинцами попросту еще не возникли.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин вечером в пятницу подписал распоряжение, которое закрывает автомобильный пункт пропуска через границу в Ивангороде, пишет Rus.Postimees.
По сведениям Израиля, в плену у боевиков ХАМАС находятся почти 250 человек. Премьер Израиля Нетаньяху подчеркнул, что пока все они не будут освобождены, о прекращении огня не может быть и речи.
Председательница Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в субботу, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
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На данный момент это моя самая дорогая статья. В прямом смысле слова. Раньше я посещал различные обеденные заведения, покупал информацию о записях в kadastrs.lv, а больше всего денег - целых 17 евро - потратил на получение сертификата аккредитованного лайф-коуча. Думаю, что этот сертификат только поможет легитимизировать мои размышления о лекции, которая стоила 50 евро, а раскуплены были места даже вдвое дороже.
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21-летняя американка Фелиция Лалла долгое время искала новое жилье и, наконец, решила остановить свой выбор на небольшом доме, построенном в 1890-х годах. Однако, когда она вместе с маклером осматривала подвал дома, заметила кое-что странное.
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