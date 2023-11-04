Главное за 4 ноября ⟩ Полиция ищет мать умершей девочки, тяжелая авария под Кулдигой и за какой вызов NMPD выпишет счет

За рубежом:

​Один из самых важных аспектов для понимания многочисленных репортажей, аналитических статей и комментариев, появившихся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, — это то, что ни один из их авторов не дает всестороннего представления о происходящем. Дело не только в том, что за туманом войны трудно рассмотреть происходящее на поле боя. Новые очертания конфликта между израильтянами и палестинцами попросту еще не возникли.

Представители США и Европы начали "деликатные обсуждения" с правительством Украины о возможных переговорах с Россией о том, чтобы прекратить войну, сообщили журналистам NBC источники, близкие к переговорам - один нынешний и один бывший высокопоставленный американский чиновник.

Премьер-министр России Михаил Мишустин вечером в пятницу подписал распоряжение, которое закрывает автомобильный пункт пропуска через границу в Ивангороде, пишет Rus.Postimees.

По сведениям Израиля, в плену у боевиков ХАМАС находятся почти 250 человек. Премьер Израиля Нетаньяху подчеркнул, что пока все они не будут освобождены, о прекращении огня не может быть и речи.

Председательница Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в субботу, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

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