"Майнц" уволил футболиста за пропалестинский пост в соцсетях

Немецкий "Майнц" (FSV Mainz 05) разорвал контракт с нидерландским полузащитником Анваром Эль-Гази, сообщается на сайте футбольного клуба в пятницу, 3 ноября. Данное решение, которое вступает в силу немедленно, является "ответной мерой на комментарии и посты игрока в социальных сетях".

Через неделю после масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Эль-Гази опубликовал в Instagram сторис со словами: "От реки до моря Палестина будет свободна". После этого футболист получил предупреждение от клуба, был на некоторое время отстранен от тренировок и матчей, несмотря на удаление поста, но в итоге руководство клуба приняло решение расстаться с Эль-Гази.

Эль-Гази отреагировал на решение "Майнца"

На решение "Майнца" расторгнуть с ним контракт Эль-Гази отреагировал новым постом в поддержку палестинцев. "Отстаивайте то, что правильно, даже если это означает остаться в одиночестве. Потеря мной денег - ничто по сравнению с адом, который обрушился на невинных и беззащитных людей в Газе", - написал он в Instagram, добавив хэштег #stopthekilling.